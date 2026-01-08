Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:45

Названы основные ошибки новичков при инвестировании

Доцент Щербаченко назвал отсутствие конкретной цели ошибкой при инвестировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отсутствие четко сформулированной цели является ошибкой при инвестировании, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, при торговле на бирже также не стоит слепо следовать чужим советам и принимать эмоциональные решения.

Для новичков в инвестициях важно начать с четкого понимания целей, выбора надежного брокера и базовых инструментов с низким риском. Основной ошибкой при инвестировании является отсутствие цели. Четко сформулируйте, зачем инвестируете: накопление на квартиру, пенсия и так далее. Начинать стоит с той суммы, которую вы легко готовы потерять. Помните, что инвестиции — это не застрахованный вклад в банке. Их стоимость может увеличиваться или падать в зависимости от экономической ситуации, санкций и других факторов. В этой связи следует создать финансовую подушку безопасности. Это защитит от необходимости продавать активы при резком снижении, — посоветовал Щербаченко.

Он порекомендовал не распыляться на множество акций и облигаций, а сосредоточить инвестиции в двух-трех активах. По словам доцента, начинать стоит с небольших вложений, постепенно увеличивая их объем. Также он отметил, что инвестировать необходимо только свободные деньги, чтобы избежать лишних рисков, связанных с кредитами.

Определите цель и горизонт инвестирования. При краткосрочных подойдут депозиты, облигации, для среднесрочных можно добавить акции голубых фишек. Анализируйте активы самостоятельно или доверьте управление профессионалам. Избегайте высокорискованных инструментов до накопления опыта. Если сомневаетесь, обратитесь к финансовому консультанту. Кроме того, важно не продавать активы при первом падении цены и следовать своей стратегии. Стоит заметить, что для новичков подойдут тарифы с фиксированной платой за сделки, а не абонентской, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам инвестировать 13-ю зарплату в банковский депозит. Он также отметил, что эти деньги можно использовать для приобретения государственных облигаций.

инвестиции
деньги
россияне
экономика
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка скончалась после лечения «смертельным» сиропом
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Россияне массово устремились за рубеж на новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.