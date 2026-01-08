Названы основные ошибки новичков при инвестировании

Отсутствие четко сформулированной цели является ошибкой при инвестировании, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, при торговле на бирже также не стоит слепо следовать чужим советам и принимать эмоциональные решения.

Для новичков в инвестициях важно начать с четкого понимания целей, выбора надежного брокера и базовых инструментов с низким риском. Основной ошибкой при инвестировании является отсутствие цели. Четко сформулируйте, зачем инвестируете: накопление на квартиру, пенсия и так далее. Начинать стоит с той суммы, которую вы легко готовы потерять. Помните, что инвестиции — это не застрахованный вклад в банке. Их стоимость может увеличиваться или падать в зависимости от экономической ситуации, санкций и других факторов. В этой связи следует создать финансовую подушку безопасности. Это защитит от необходимости продавать активы при резком снижении, — посоветовал Щербаченко.

Он порекомендовал не распыляться на множество акций и облигаций, а сосредоточить инвестиции в двух-трех активах. По словам доцента, начинать стоит с небольших вложений, постепенно увеличивая их объем. Также он отметил, что инвестировать необходимо только свободные деньги, чтобы избежать лишних рисков, связанных с кредитами.

Определите цель и горизонт инвестирования. При краткосрочных подойдут депозиты, облигации, для среднесрочных можно добавить акции голубых фишек. Анализируйте активы самостоятельно или доверьте управление профессионалам. Избегайте высокорискованных инструментов до накопления опыта. Если сомневаетесь, обратитесь к финансовому консультанту. Кроме того, важно не продавать активы при первом падении цены и следовать своей стратегии. Стоит заметить, что для новичков подойдут тарифы с фиксированной платой за сделки, а не абонентской, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам инвестировать 13-ю зарплату в банковский депозит. Он также отметил, что эти деньги можно использовать для приобретения государственных облигаций.