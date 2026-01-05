Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов

В быстро меняющихся реалиях российского налогообложения умение грамотно использовать доступные механизмы экономии становится частью финансовой культуры. Налоговый вычет — законное право компенсировать часть расходов, уменьшив налог на доходы физлиц. В 2025 году этот инструмент приобрел еще большую значимость благодаря новой прогрессивной шкале и увеличенным лимитам по ряду направлений. Возврат налогов позволяет получить существенные суммы, особенно если вы покупали недвижимость, оплачивали дорогое лечение или обучение. Так как получить налоговый вычет? Читайте в нашем гайде!
Простыми словами: что такое налоговый вычет?
Попробуем понять, как функционирует механизм налогового вычета в нашей стране.
Представьте: государство позволяет вам исключить какие-то средства из вашего общего годового дохода до того, как этот доход будет облагаться НДФЛ. Поскольку в нашей стране базовая ставка находится на уровне 13% (до дохода 2,4 млн рублей в год), то именно эти 13% от суммы вычета вы и получите обратно.
По сути, возврат налога — не компенсация расходов как таковых, а возврат той части НДФЛ, которую вы уже уплатили в бюджет. Формально этот налог был начислен на сумму, которую государство «освободило» от налогообложения в связи с вашими социально значимыми расходами.
Важно понимать: возврат налога производится из уже перечисленного НДФЛ. Поэтому оформить налоговый вычет могут только граждане с официальным доходом, у которых удерживался НДФЛ. Для неработающих или самозанятых без НПД эта схема не работает.
Давайте разберем на примере.
Пусть 200 000 рублей будет суммой, с которой вы хотите получить вычет.
Тогда максимум, который у вас получится вернуть (при условии, конечно, что вы уплатили НДФЛ), посчитаем так: 200 000 рублей × 13% = 26 000 рублей.
Виды вычетов: стандартный, социальный, имущественный
Российское законодательство предусматривает несколько направлений налоговых послаблений. Каждое имеет свои условия и лимиты. Важно отметить, что в эту систему часто вносят изменения.
Имущественные вычеты
Если коротко, они связаны с покупкой и продажей недвижимого имущества. Наиболее популярные имущественные вычеты перечислим ниже.
Покупка недвижимого имущества. Неважно, что вы купили: дом, квартиру, комнату или долю. Можно вернуть с расходов до 2 000 000 рублей — максимум 260 000 рублей. Максимальный возврат налога может достигать 260 000 рублей (2 000 000 × 13%).
Ипотечные проценты. Дополнительно разрешено получить вычет с процентов по целевому кредиту — до 3 000 000 рублей. Максимальный возврат — 390 000 рублей (опять же просто умножаем максимальную сумму на 13%).
Социальные вычеты
Социальные вычеты даются на траты на социальные цели: обучение, дорогостоящее лечение, медикаменты, пенсионные взносы и с недавних пор еще и фитнес-услуги. Хорошая новость: в 2025 году лимиты по ним прилично подросли.
Базовый составляет 150 тысяч рублей в год. Сюда входит большое количество социальных трат: оплата собственного лечения, покупка образовательных услуг, страховки, пенсионные взносы и так далее. С этой суммы можно вернуть в кошелек 19 500 рублей.
Обучение детей идет в отдельной категории. Лимит на каждого ребенка вырос с 50 до 110 тысяч.
Стандартные вычеты
Эти вычеты можно получить ежемесячно через работодателя. Они созданы, чтобы снизить нагрузку на определенные категории граждан.
На детей. С 2025 года размеры подобных вычетов выросли: на второго ребенка можете получить до 2800 рублей, а на третьего и остальных — до 6000 рублей. Повышены вычеты и на детей-инвалидов.
Для льготников — инвалидов, ветеранов, ликвидаторов. Правда, получить здесь получится только 500–3000 рублей.
Новый вычет за ГТО. С 2025 года запущен новый стандартный налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.
Поскольку социальные вычеты и имущественные вычеты обладают самыми крупными лимитами и, соответственно, приносят наибольший возврат налога, как раз они и интересуют граждан больше всего. Поэтому на них чаще всего приходится основное оформление вычета через налоговую.
Какие документы нужны: собираем ли чеки и договоры?
Чтобы подтвердить свое право, необходимо собрать доказательства того, что вы действительно потратили на какую-то услугу деньги. Оформление вычета — это каждый раз процесс сбора документов. Разумеется, они не всегда одинаковые. Требования к документам отличаются в зависимости от того, на какой вид налога вы их подаете. В то же время надо знать базовый набор. Самые нужные документы перечислили ниже.
Основное — то, что необходимо всегда
Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.
Справка о доходах и удержанных суммах налога физлица (ранее известная как 2-НДФЛ) за соответствующий отчетный период.
Заявление на возврат излишне уплаченного налога — чаще всего формируется автоматически при подаче декларации в личном кабинете.
Копии паспорта и свидетельства о постановке на учет (ИНН).
Дополнительно: для имущественных вычетов
Договор купли-продажи недвижимого объекта.
Выписка из ЕГРН, которая подтвердит зарегистрированное право собственности.
Бумаги, подтверждающие внесение платежей: выписки из банков, платежные поручения, расписки или ордера.
Если жилье приобретено в ипотеку, потребуется кредитный договор и документ из банка о сумме уплаченных процентов.
Социальные вычеты
Договор об оказании любых подходящих услуг, а именно — фитнес, образование, страховка, медицина.
Документы, что подтверждают факт оплаты: всевозможные чеки, квитанции, платежные поручения и прочие подтверждающие расходы бумаги.
Если собрались оформлять медицинский вычет, то необходима справка, что оплата услуг прошла.
Для образовательного вычета нужна еще и копия лицензии вашего учебного учреждения (копия лицензии не требуется, если сведения о лицензии содержатся в договоре или если данные переданы организацией в ФНС напрямую).
А если расходы шли на ребенка, супруга или кого-то из родителей, то нельзя забывать о документах, подтверждающих родство (например, свидетельство о рождении).
Однако уже в этом году ФНС начала активно применять упрощенный механизм оформления имущественных и социальных налоговых вычетов. В рамках новой системы данные о расходах налогоплательщика ФНС будет получать напрямую от банков, медицинских организаций и образовательных учреждений.
Например, теперь необязательно прикладывать к заявлению на налоговый вычет все договоры и чеки за лечение — достаточно запросить в клинике или медцентре справку для налогового вычета за медицинские услуги. Вам предоставят ее в бумажном или электронном виде в течение 30 дней. Сканы справок из одного или нескольких медучреждений прикладываются к заявлению — и все, больше никаких документов не требуется. Всю необходимую информацию налоговые инспекторы получат у медиков сами.
ФНС развивает упрощенный механизм оформления вычетов. Если ваш банк или клиника добровольно передадут данные о расходах в налоговую напрямую, то в личном кабинете появится предзаполненное заявление. Вам останется только подписать его. В этом случае никаких сканов прикладывать не нужно, а проверка займет всего 30 дней (плюс до 15 дней на перевод денег).
Если же организация данные не передала, вы идете по стандартному пути: запрашиваете справку об оплате услуг, делаете скан и прикладываете его к декларации 3-НДФЛ в личном кабинете. В этом случае срок проверки стандартный — до трех месяцев.
Упрощение схемы оформления вычета позволяет заметно сократить перечень документов, которые потребуется найти и предоставить своими силами. А еще вы будете быстрее получать подтверждение об одобрении выплаты от ФНС.
Пошаговая инструкция по оформлению вычета через личный кабинет налогоплательщика
Самый простой и оперативный способ получить налоговый вычет — воспользоваться онлайн-сервисами ФНС. Быстрее всего будет воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физлиц. Ниже разберем, как действовать шаг за шагом.
Шаг 1. Получаем доступ
Авторизоваться в ЛКН можно несколькими способами:
с помощью логина и пароля, выданных в любой инспекции ФНС;
через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА);
с использованием квалифицированной электронной подписи.
Шаг 2. Создаем электронную подпись
Если вы впервые подаете декларацию в электронном формате, то вам понадобится неквалифицированная электронная подпись. Ее можно сформировать прямо в кабинете, в разделе «Настройки профиля» → «Электронная подпись». Денег за это не возьмут.
Шаг 3. Заполняем и подаем декларацию
Перейдите в раздел «Доходы и вычеты» → «Декларации».
Выберите «Подать декларацию 3-НДФЛ» и укажите налоговый период (допускается подача сразу за три прошедших года).
Большая часть данных о доходах может быть подтянута системой автоматически на основе сведений работодателя (бывшей справки 2-НДФЛ).
В разделе налоговых вычетов отметьте нужный вид (например, социальный либо имущественный) и внесите сумму расходов. Сервис рассчитал сумму возврата самостоятельно.
Шаг 4. Прикрепляем нужные документы
Несмотря на внедрение упрощенных механизмов, приложить сканы или фото документов все еще требуется: договоры, квитанции, платежные поручения, справки и т. д.
Шаг 5. Отправляем документы и ждем деньги
Подпишите декларацию созданной электронной подписью и отправьте на проверку.
Камеральная проверка может занимать до трех месяцев по закону.
При положительном решении деньги будут переведены на указанный банковский счет в течение 30 дней после завершения проверки.
С введением упрощенного подхода в этом году оформление вычетов становится быстрее и удобнее: уменьшается объем необходимых документов и сокращаются сроки рассмотрения.
Частые ошибки
Чаще всего отказ в налоговом вычете связан со следующими ситуациями:
отсутствие подтверждающих расходы документов;
указание неверного налогового периода, в котором были произведены затраты;
попытка оформить возврат, если работодатель не удерживал НДФЛ (нет налогооблагаемой базы);
смешение имущественного вычета при покупке жилья с вычетом по уплаченным ипотечным процентам.
Можно ли оформить налоговый вычет за прошедшие годы?
Действующее законодательство разрешает подавать декларации сразу за три предыдущих налоговых периода. То есть обращаясь за вычетом в 2026 году, можно учесть расходы, понесенные в 2023–2025 годах. Такая возможность особенно полезна при значительных социальных тратах — например, при оплате ортодонтического лечения или получении образования в вузе.
Так стоит ли этим заниматься?
Многие граждане недооценивают возврат налога, хотя даже базовый социальный вычет позволяет существенно компенсировать траты. Имущественные вычеты при ипотеке нередко позволяют получить крупнейшую налоговую компенсацию в жизни.
