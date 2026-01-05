Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов

В быстро меняющихся реалиях российского налогообложения умение грамотно использовать доступные механизмы экономии становится частью финансовой культуры. Налоговый вычет — законное право компенсировать часть расходов, уменьшив налог на доходы физлиц. В 2025 году этот инструмент приобрел еще большую значимость благодаря новой прогрессивной шкале и увеличенным лимитам по ряду направлений. Возврат налогов позволяет получить существенные суммы, особенно если вы покупали недвижимость, оплачивали дорогое лечение или обучение. Так как получить налоговый вычет? Читайте в нашем гайде!

Простыми словами: что такое налоговый вычет?

Попробуем понять, как функционирует механизм налогового вычета в нашей стране.

Представьте: государство позволяет вам исключить какие-то средства из вашего общего годового дохода до того, как этот доход будет облагаться НДФЛ. Поскольку в нашей стране базовая ставка находится на уровне 13% (до дохода 2,4 млн рублей в год), то именно эти 13% от суммы вычета вы и получите обратно.

По сути, возврат налога — не компенсация расходов как таковых, а возврат той части НДФЛ, которую вы уже уплатили в бюджет. Формально этот налог был начислен на сумму, которую государство «освободило» от налогообложения в связи с вашими социально значимыми расходами.

Важно понимать: возврат налога производится из уже перечисленного НДФЛ. Поэтому оформить налоговый вычет могут только граждане с официальным доходом, у которых удерживался НДФЛ. Для неработающих или самозанятых без НПД эта схема не работает.

Давайте разберем на примере.

Пусть 200 000 рублей будет суммой, с которой вы хотите получить вычет.

Тогда максимум, который у вас получится вернуть (при условии, конечно, что вы уплатили НДФЛ), посчитаем так: 200 000 рублей × 13% = 26 000 рублей.

Виды вычетов: стандартный, социальный, имущественный

Что такое налоговый вычет Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское законодательство предусматривает несколько направлений налоговых послаблений. Каждое имеет свои условия и лимиты. Важно отметить, что в эту систему часто вносят изменения.

Имущественные вычеты

Если коротко, они связаны с покупкой и продажей недвижимого имущества. Наиболее популярные имущественные вычеты перечислим ниже.

Покупка недвижимого имущества. Неважно, что вы купили: дом, квартиру, комнату или долю. Можно вернуть с расходов до 2 000 000 рублей — максимум 260 000 рублей. Максимальный возврат налога может достигать 260 000 рублей (2 000 000 × 13%).

Ипотечные проценты. Дополнительно разрешено получить вычет с процентов по целевому кредиту — до 3 000 000 рублей. Максимальный возврат — 390 000 рублей (опять же просто умножаем максимальную сумму на 13%).

Социальные вычеты

Социальные вычеты даются на траты на социальные цели: обучение, дорогостоящее лечение, медикаменты, пенсионные взносы и с недавних пор еще и фитнес-услуги. Хорошая новость: в 2025 году лимиты по ним прилично подросли.

Базовый составляет 150 тысяч рублей в год. Сюда входит большое количество социальных трат: оплата собственного лечения, покупка образовательных услуг, страховки, пенсионные взносы и так далее. С этой суммы можно вернуть в кошелек 19 500 рублей.

Обучение детей идет в отдельной категории. Лимит на каждого ребенка вырос с 50 до 110 тысяч.

Стандартные вычеты

Эти вычеты можно получить ежемесячно через работодателя. Они созданы, чтобы снизить нагрузку на определенные категории граждан.

На детей. С 2025 года размеры подобных вычетов выросли: на второго ребенка можете получить до 2800 рублей, а на третьего и остальных — до 6000 рублей. Повышены вычеты и на детей-инвалидов.

Для льготников — инвалидов, ветеранов, ликвидаторов. Правда, получить здесь получится только 500–3000 рублей.

Новый вычет за ГТО. С 2025 года запущен новый стандартный налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации.

Поскольку социальные вычеты и имущественные вычеты обладают самыми крупными лимитами и, соответственно, приносят наибольший возврат налога, как раз они и интересуют граждан больше всего. Поэтому на них чаще всего приходится основное оформление вычета через налоговую.

Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие документы нужны: собираем ли чеки и договоры?

Чтобы подтвердить свое право, необходимо собрать доказательства того, что вы действительно потратили на какую-то услугу деньги. Оформление вычета — это каждый раз процесс сбора документов. Разумеется, они не всегда одинаковые. Требования к документам отличаются в зависимости от того, на какой вид налога вы их подаете. В то же время надо знать базовый набор. Самые нужные документы перечислили ниже.

Основное — то, что необходимо всегда

Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ.

Справка о доходах и удержанных суммах налога физлица (ранее известная как 2-НДФЛ) за соответствующий отчетный период.

Заявление на возврат излишне уплаченного налога — чаще всего формируется автоматически при подаче декларации в личном кабинете.

Копии паспорта и свидетельства о постановке на учет (ИНН).

Дополнительно: для имущественных вычетов

Договор купли-продажи недвижимого объекта.

Выписка из ЕГРН, которая подтвердит зарегистрированное право собственности.

Бумаги, подтверждающие внесение платежей: выписки из банков, платежные поручения, расписки или ордера.

Если жилье приобретено в ипотеку, потребуется кредитный договор и документ из банка о сумме уплаченных процентов.

Социальные вычеты

Договор об оказании любых подходящих услуг, а именно — фитнес, образование, страховка, медицина.

Документы, что подтверждают факт оплаты: всевозможные чеки, квитанции, платежные поручения и прочие подтверждающие расходы бумаги.

Если собрались оформлять медицинский вычет, то необходима справка, что оплата услуг прошла.

Для образовательного вычета нужна еще и копия лицензии вашего учебного учреждения (копия лицензии не требуется, если сведения о лицензии содержатся в договоре или если данные переданы организацией в ФНС напрямую).

А если расходы шли на ребенка, супруга или кого-то из родителей, то нельзя забывать о документах, подтверждающих родство (например, свидетельство о рождении).

Однако уже в этом году ФНС начала активно применять упрощенный механизм оформления имущественных и социальных налоговых вычетов. В рамках новой системы данные о расходах налогоплательщика ФНС будет получать напрямую от банков, медицинских организаций и образовательных учреждений.

Например, теперь необязательно прикладывать к заявлению на налоговый вычет все договоры и чеки за лечение — достаточно запросить в клинике или медцентре справку для налогового вычета за медицинские услуги. Вам предоставят ее в бумажном или электронном виде в течение 30 дней. Сканы справок из одного или нескольких медучреждений прикладываются к заявлению — и все, больше никаких документов не требуется. Всю необходимую информацию налоговые инспекторы получат у медиков сами.

ФНС развивает упрощенный механизм оформления вычетов. Если ваш банк или клиника добровольно передадут данные о расходах в налоговую напрямую, то в личном кабинете появится предзаполненное заявление. Вам останется только подписать его. В этом случае никаких сканов прикладывать не нужно, а проверка займет всего 30 дней (плюс до 15 дней на перевод денег).

Если же организация данные не передала, вы идете по стандартному пути: запрашиваете справку об оплате услуг, делаете скан и прикладываете его к декларации 3-НДФЛ в личном кабинете. В этом случае срок проверки стандартный — до трех месяцев.

Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Упрощение схемы оформления вычета позволяет заметно сократить перечень документов, которые потребуется найти и предоставить своими силами. А еще вы будете быстрее получать подтверждение об одобрении выплаты от ФНС.

Пошаговая инструкция по оформлению вычета через личный кабинет налогоплательщика

Самый простой и оперативный способ получить налоговый вычет — воспользоваться онлайн-сервисами ФНС. Быстрее всего будет воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физлиц. Ниже разберем, как действовать шаг за шагом.

Шаг 1. Получаем доступ

Авторизоваться в ЛКН можно несколькими способами:

с помощью логина и пароля, выданных в любой инспекции ФНС;

через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА);

с использованием квалифицированной электронной подписи.

Шаг 2. Создаем электронную подпись

Если вы впервые подаете декларацию в электронном формате, то вам понадобится неквалифицированная электронная подпись. Ее можно сформировать прямо в кабинете, в разделе «Настройки профиля» → «Электронная подпись». Денег за это не возьмут.

Шаг 3. Заполняем и подаем декларацию

Перейдите в раздел «Доходы и вычеты» → «Декларации».

Выберите «Подать декларацию 3-НДФЛ» и укажите налоговый период (допускается подача сразу за три прошедших года).

Большая часть данных о доходах может быть подтянута системой автоматически на основе сведений работодателя (бывшей справки 2-НДФЛ).

В разделе налоговых вычетов отметьте нужный вид (например, социальный либо имущественный) и внесите сумму расходов. Сервис рассчитал сумму возврата самостоятельно.

Шаг 4. Прикрепляем нужные документы

Несмотря на внедрение упрощенных механизмов, приложить сканы или фото документов все еще требуется: договоры, квитанции, платежные поручения, справки и т. д.

Шаг 5. Отправляем документы и ждем деньги

Подпишите декларацию созданной электронной подписью и отправьте на проверку.

Камеральная проверка может занимать до трех месяцев по закону.

При положительном решении деньги будут переведены на указанный банковский счет в течение 30 дней после завершения проверки.

С введением упрощенного подхода в этом году оформление вычетов становится быстрее и удобнее: уменьшается объем необходимых документов и сокращаются сроки рассмотрения.

Какие бывают виды налогового вычета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые ошибки

Чаще всего отказ в налоговом вычете связан со следующими ситуациями:

отсутствие подтверждающих расходы документов;

указание неверного налогового периода, в котором были произведены затраты;

попытка оформить возврат, если работодатель не удерживал НДФЛ (нет налогооблагаемой базы);

смешение имущественного вычета при покупке жилья с вычетом по уплаченным ипотечным процентам.

Можно ли оформить налоговый вычет за прошедшие годы?

Действующее законодательство разрешает подавать декларации сразу за три предыдущих налоговых периода. То есть обращаясь за вычетом в 2026 году, можно учесть расходы, понесенные в 2023–2025 годах. Такая возможность особенно полезна при значительных социальных тратах — например, при оплате ортодонтического лечения или получении образования в вузе.

Так стоит ли этим заниматься?

Многие граждане недооценивают возврат налога, хотя даже базовый социальный вычет позволяет существенно компенсировать траты. Имущественные вычеты при ипотеке нередко позволяют получить крупнейшую налоговую компенсацию в жизни.

