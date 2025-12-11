Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета

Увеличение налогового вычета может помочь семьям при покупке первого жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Увеличение лимита имущественного налогового вычета может стать эффективной мерой поддержки молодых семей, приобретающих первое жилье, заявил в беседе с ТАСС директор по продажам девелоперской компании Pioneer Павел Иншаков. Инициатива по повышению вычета была озвучена лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и получила поддержку Минстроя России.

В настоящее время максимальная сумма для возврата НДФЛ составляет 2 млн рублей при покупке жилья и 3 млн рублей по ипотечным процентам. Это позволяет вернуть 260 и 390 тыс. рублей соответственно. По мнению эксперта, пересмотр этих лимитов особенно актуален в рамках популярной семейной ипотеки.

Повышение лимита может стать инструментом поддержки молодых семей, приобретающих первое самостоятельное жилье, в том числе по программе семейной ипотеки, особенно в части возможности включить расходы на отделку, если квартира в новостройке реализуется без нее, — сказал Иншаков.

Он также отметил растущий интерес россиян к этому налоговому механизму. Если в 2022 году к нему обращалось около 40% граждан, то в 2024 году — уже половина, причем 45% из них запрашивали именно имущественный вычет. Однако, как считает Иншаков, прямое влияние увеличения вычета на покупательский спрос будет ограниченным, поскольку возврат налога — процесс длительный и не может служить прямым стимулом для совершения сделки, в отличие от скидок или рассрочки.

Ранее сообщалось, что повышение имущественного налогового вычета способно заметно поддержать спрос на жилье в России. Граждане смогут направлять высвобожденные средства на погашение ипотеки или другие расходы.

