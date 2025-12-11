Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета

Стало известно, кому и как может помочь увеличение налогового вычета Увеличение налогового вычета может помочь семьям при покупке первого жилья

Увеличение лимита имущественного налогового вычета может стать эффективной мерой поддержки молодых семей, приобретающих первое жилье, заявил в беседе с ТАСС директор по продажам девелоперской компании Pioneer Павел Иншаков. Инициатива по повышению вычета была озвучена лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и получила поддержку Минстроя России.

В настоящее время максимальная сумма для возврата НДФЛ составляет 2 млн рублей при покупке жилья и 3 млн рублей по ипотечным процентам. Это позволяет вернуть 260 и 390 тыс. рублей соответственно. По мнению эксперта, пересмотр этих лимитов особенно актуален в рамках популярной семейной ипотеки.

Повышение лимита может стать инструментом поддержки молодых семей, приобретающих первое самостоятельное жилье, в том числе по программе семейной ипотеки, особенно в части возможности включить расходы на отделку, если квартира в новостройке реализуется без нее, — сказал Иншаков.

Он также отметил растущий интерес россиян к этому налоговому механизму. Если в 2022 году к нему обращалось около 40% граждан, то в 2024 году — уже половина, причем 45% из них запрашивали именно имущественный вычет. Однако, как считает Иншаков, прямое влияние увеличения вычета на покупательский спрос будет ограниченным, поскольку возврат налога — процесс длительный и не может служить прямым стимулом для совершения сделки, в отличие от скидок или рассрочки.

Ранее сообщалось, что повышение имущественного налогового вычета способно заметно поддержать спрос на жилье в России. Граждане смогут направлять высвобожденные средства на погашение ипотеки или другие расходы.