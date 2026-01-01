Заворотнюк, отъезд в США, отсутствие детей: как живет Екатерина Дубакина

Актриса Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему перестала ездить в Крым, что говорила об Анастасии Заворотнюк?

Чем известна Дубакина

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Окончила отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Артистка прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». При этом она признавалась, что жалеет об участии в проекте.

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже не имеет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — объясняла Дубакина в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также она снималась в лентах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Немного не в себе», «Красивая жизнь», «Метод», «Самогонщицы», «Только по любви» и других.

Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Что известно о личной жизни Дубакиной

Екатерина Дубакина не раскрывает подробности личной жизни, однако в 2020 году она призналась, что состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым.

Детей у супругов нет.

Что Дубакина говорила о Заворотнюк

Екатерина Дубакина снималась вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она не созванивалась с коллегой в тот период, когда та боролась с болезнью. Кроме того, по словам Дубакиной, у нее даже не было номера телефона Заворотнюк.

«Еще когда мы тогда работали, между нами была дистанция. У меня даже не было ее номера телефона», — отмечала актриса в интервью Светлане Баласанян.

Дубакина также подчеркивала, что Заворотнюк никогда не ощущала себя звездой.

«Поскольку она получила свой успех не сразу, то она знала ему цену. У нее была очень большая нагрузка, так как все снималось быстро, в ритме, практически без выходных. Но она понимала это все и была благодарна за эту возможность. Она никогда не считала, что Земля крутится вокруг нее, у нее никогда не было нерабочего настроения. Она аккумулировала все свое внимание на то, чтобы хорошо работать. А еще она была очень отзывчивой и никогда не ощущала себя звездой», — добавила она.

Почему Дубакина не ездит в Крым

Екатерина Дубакина родилась в Севастополе, но не росла там.

«Я родилась в Севастополе, но мама и папа жили в Москве. А бабушка с дедушкой были в Севастополе, но я не росла там. Я не сильно знаю город, знаю его с туристической точки зрения. Поэтому у меня нет ощущения ностальгии», — объясняла актриса в интервью Светлане Баласанян.

Раньше Дубакина часто ездила в Крым, и из-за этого ей закрыли въезд на Украину. При этом она призналась, что не была там уже шесть лет, поскольку «пока у нее нет желания и возможности».

Почему Дубакина уезжала в США

Екатерина Дубакина утверждала, что никогда не задумывалась об эмиграции, несмотря на то что многие ее коллеги уехали из России после начала спецоперации.

«Мыслей об эмиграции никогда не было, потому что я очень сильно принадлежу к российской культуре. Я абсолютно русский человек, я человек этой страны, человек этой культуры и этого менталитета. А еще я очень театральный человек, а такого театрального ландшафта, как в России, нет нигде», — сказала артистка.

При этом на протяжении двух месяцев Дубакина жила в США, где обучалась актерскому мастерству.

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — вспоминала она.

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Женщины» и «Тайна старого шкафа».

В скором времени также должен выйти сериал «Затмение» с ее участием.

