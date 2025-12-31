Новый год — 2026
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Прохор Шаляпин прославился благодаря участию в проекте «Фабрика звезд» и скандалам, связанным с его личной жизнью. Чем он сейчас занимается, сколько получает за участие в шоу?

Чем известен Шаляпин

Прохор Шаляпин (имя при рождении — Андрей Захаренков) родился 26 ноября 1982 года в Волгограде. Окончил музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова и Российскую академию музыки им. Гнесиных.

С 1991 по 1996 год был одним из солистов вокальной шоу-группы «Джем», в которой выступал вместе с певицей Ириной Дубцовой. В 2006 году он стал участником шоу «Фабрика звезд — 6» под псевдонимом Прохор Шаляпин (затем сменил имя в паспорте официально) и спровоцировал скандал, пытаясь выдавать себя за потомка оперного певца Федора Шаляпина.

Помимо музыкальной карьеры, Шаляпин в разные годы работал ведущим прогноза погоды, участвовал в ТВ-шоу и снимался в таких фильмах, как «Жуков», «Кураж», «Патриот-4» и «Хозяйка Нейросети».

Что известно о личной жизни Шаляпина

Прохор Шаляпин утверждает, что первый раз женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. Однако подробности об этом браке неизвестны.

В 2013 году певец узаконил отношения с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была на 28 лет старше его. После расставания Шаляпин признался, что это был пиар.

«Я не могу каждому объяснить, что мне нужно было жениться, потому что у нас с Ларисой есть свои дела по бизнесу. Некий расчет, конечно, есть у меня в отношениях с Ларисой. Но это не значит, что я альфонс и живу за ее счет», — делился он.

Шаляпин также встречался с моделью Анной Калашниковой. Она родила ребенка, но тест ДНК, результат которого озвучили в эфире шоу журналиста Андрея Малахова, показал, что отец мальчика не Шаляпин. Позже Калашникова утверждала, что исполнитель с самого начала знал, что ребенок не от него, и программу с тестом устроил ради хайпа и денег.

Анна Калашникова, Прохор Шаляпин Анна Калашникова, Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В 2021 году артист женился на бизнесвумен из Канады и обладательнице миллионного состояния Татьяне-Клаудиа Дэвис, которая была старше его на девять лет. Брак просуществовал недолго — женщина заболела коронавирусом и умерла.

В мае 2025 года артист признался на YouTube-шоу «50 хейтеров», что у него есть биологический ребенок.

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. <…> Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — пояснил он.

Певец также заверил, что на данный момент он свободен.

«У меня нет пока семьи, я не знаю, как у меня срастется в этой жизни, и срастется ли вообще. Но биологически я уже продолжился», — сказал Шаляпин.

Сколько получал Шаляпин за участие в ТВ-шоу

Прохор Шаляпин в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что получал за один выпуск шоу у телеведущего Андрея Малахова от 50 до 100 тысяч рублей.

«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50–60, может, 100 [тыс. рублей]. И славу получили», — отметил он.

Исполнитель заметил, что благодарен Малахову за «второй шанс». По словам Шаляпина, во время шоу у авторов программы не было задачи «уничтожить» его.

Что известно о смерти родных Шаляпина

В 1996 году в Волгограде произошло убийство бабушки и тети Прохора Шаляпина.

«Я был ребенком. Захожу — убиты мама отчима и его сестра. Все в крови. Это увидел 12-летний я. Поэтому, когда я уезжал из Волгограда, а мне было 15 лет, для меня было счастьем, что я переехал в Москву», — поделился он в интервью журналисту Ксении Собчак.

В ноябре появилась информация, что артист хочет возобновить следствие по уголовному делу о расправе над родственницами. По некоторым данным, в расследовании наблюдается ряд несостыковок.

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Шаляпин

Прохор Шаляпин в 42 года переживает вторую волну популярности: принимает участие в ТВ-шоу, дает интервью, выпустил книгу под названием «Главное — не уработаться!». В новогоднюю ночь он появится на экранах в праздничном выпуске Comedy Club.

В декабре артист получил награду от Государственной думы.

«Сегодня мне в Государственной думе вручили премию „Этичный блог“ в номинации „Прорыв года“! Все благодаря вам, друзья мои! Ура!» — поделился он в соцсетях.

Артист поддерживает проведение спецоперации. Шаляпин утверждает: чтобы Россию уважали за рубежом и считались с ней, для этого нужно сплотиться.

