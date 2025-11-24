Прохор Шаляпин раскрыл отношение к делу о расправе над его родственницами Прохор Шаляпин хочет возобновить следствие по делу об убийстве бабушки

Певец и блогер Прохор Шаляпин хочет возобновить следствие по уголовному делу о расправе над его бабушкой и тетей в 1996 году, передает Telegram-канал Baza. По его данным, в расследовании наблюдается ряд несостыковок, а названный в СМИ убийцей Алексей Л., даже исходя из приговора суда, убил лишь одну. Кто убил вторую — неизвестно.

Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем? — отметил певец.

До этого Telegram-канал SHOT предположил, что убийцей родственниц Прохора Шаляпина оказался 52-летний Алексей Л. Он был знаком с одной из жертв и в 1996 году проник в квартиру семейства на улице Поддубного в Волгограде. Там он зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и выстрелил в 30-летнюю Ирину Нетаеву. По информации канала, тела на следующий день нашли родственники, в том числе 12-летний Шаляпин.

