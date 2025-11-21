Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:24

Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью

Шаляпин признался, что всегда стремится окружать свою мать заботой и вниманием

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей признался, что всегда старается окружить свою мать вниманием и заботой. По мнению артиста, лучший подарок для матерей — это позитивные эмоции, а не что-то материальное.

Я всегда стремлюсь окружать маму заботой и вниманием не только по официальным поводам. В этот раз на День матери я для нее подготовил особенный сюрприз, но не хочется раскрывать, что именно. Но, пользуясь шансом, хочу сказать: мама, я очень люблю тебя!обратился Шаляпин.

По словам знаменитости, многим матерям не нужны «никакие бриллианты и золото». На самом деле каждая мать мечтает, чтобы ее ребенок был жив и здоров и, по возможности, заботился о ней, отметил шоумен.

Ранее Шаляпин рассказал, что в целях пиара встречался с вдовой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он подчеркнул, что познакомился с женщиной на съемках одной из телепередач.

знаменитости
матери
певцы
семьи
Прохор Шаляпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.