Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей признался, что всегда старается окружить свою мать вниманием и заботой. По мнению артиста, лучший подарок для матерей — это позитивные эмоции, а не что-то материальное.

Я всегда стремлюсь окружать маму заботой и вниманием не только по официальным поводам. В этот раз на День матери я для нее подготовил особенный сюрприз, но не хочется раскрывать, что именно. Но, пользуясь шансом, хочу сказать: мама, я очень люблю тебя! — обратился Шаляпин.

По словам знаменитости, многим матерям не нужны «никакие бриллианты и золото». На самом деле каждая мать мечтает, чтобы ее ребенок был жив и здоров и, по возможности, заботился о ней, отметил шоумен.

