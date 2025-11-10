Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 10:48

Шаляпин раскрыл всю правду об отношениях с молодой вдовой Джигарханяна

Шаляпин признался, что отношения с Цымбалюк-Романовской были ради пиара

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что встречался с вдовой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской ради пиара. Он подчеркнул, что познакомился с женщиной на съемках одной из телепередач и подружился с ней. После этого пара предложила редакторам телеканала сделать программу об их отношениях, те не сразу приняли решение, но согласились.

Мы с ней столкнулись в гримерке, как-то подружились, — сказал Шаляпин.

Артист добавил, что Цымбалюк-Романовская показалась ему доброй. Он признался в чувстве жалости по отношению к ней, так как она долго ухаживала за пожилым человеком, а значит, справедливо может претендовать на его наследство. По словам Шаляпина, за участие в шоу им заплатили «гроши» — по 100 тыс. рублей.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов восхитился Шаляпиным, назвав его талантливым человеком. Он сравнил артиста с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), заявив, что Шаляпин ничуть не хуже названного артиста, хотя он «не попал в волну». Соседов выразил недоумение на тему того, что Шаляпина редко приглашают петь.

Прохор Шаляпин
Армен Джигарханян
Виталина Цымбалюк-Романовская
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали главное условие роста производительности труда в России
Королевская семья Британии: новости, Гарри ждет судьба Эндрю?
В ОП РФ назвали главную особенность форума «Сообщество» в 2025 году
Стало известно, представители каких профессий в России довольны работой
В США рассказали, сколько осталось Зеленскому
Вдова убитого Листьева показала редкое фото мужа с покойным Николаевым
Наступление ВС РФ на Харьков 10 ноября: кольцо вокруг Купянска смыкается
Появились детали задержания обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
В Казахстане раскрыли, что обсудили Токаев и Мантуров в ходе встречи
Украинские власти раскрыли масштабы проблем с электроэнергией
Шотландский магазин грабят почти каждый день
Автоэксперт объяснил, чем опасны шины с «потерянными» шипами
В Приморском крае тигр украл собаку
СК возбудил уголовное дело об угрозе убийством Ларисе Долиной
Ушел из жизни рекордсмен НБА по количеству матчей в роли тренера
Физрук пытался задушить ребенка в детсаду за баловство
В Совфеде ответили на «отмену» Киевом династии Романовых
Раскрыто, кто стоит за организацией обысков у соратников Зеленского
Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой
В России появится аналог автомобильного утильсбора для электроники
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.