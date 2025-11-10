Шаляпин раскрыл всю правду об отношениях с молодой вдовой Джигарханяна Шаляпин признался, что отношения с Цымбалюк-Романовской были ради пиара

Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что встречался с вдовой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской ради пиара. Он подчеркнул, что познакомился с женщиной на съемках одной из телепередач и подружился с ней. После этого пара предложила редакторам телеканала сделать программу об их отношениях, те не сразу приняли решение, но согласились.

Мы с ней столкнулись в гримерке, как-то подружились, — сказал Шаляпин.

Артист добавил, что Цымбалюк-Романовская показалась ему доброй. Он признался в чувстве жалости по отношению к ней, так как она долго ухаживала за пожилым человеком, а значит, справедливо может претендовать на его наследство. По словам Шаляпина, за участие в шоу им заплатили «гроши» — по 100 тыс. рублей.

