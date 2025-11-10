«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина

Музыкальный критик Сергей Соседов в подкасте «За деньги» на YouTube восхитился певцом Прохором Шаляпиным, назвав его талантливым человеком. Он сравнил артиста с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), заявив, что Шаляпин ничуть не хуже названного артиста, хотя он «не попал в волну».

Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь «Я русский», но по-другому. Но он не попал в эту волну, не случилось. Конечно, у него есть своя аудитория, концерты, безусловно, — подчеркнул критик.

Он выразил недоумение на тему того, что Шаляпина редко приглашают петь, и что его деятельность востребована узким кругом людей. В то же время Соседов провел параллель с успешными певцами-блогерами, которые регулярно появляются на телеэкранах. По мнению эксперта, некоторые артисты, которые действительно заслуживают внимания, не получают таких возможностей.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) может завершить свою профессиональную карьеру на сцене. Источники рассказали, что артистка дистанцируется от шоу-бизнеса и постепенно теряет интерес к творческой деятельности.