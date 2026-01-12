Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова

12 января актриса и режиссер Рената Литвинова отмечает день рождения, ей исполняется 59 лет. В каких фильмах снималась артистка, чем занимается сейчас?

Как прославилась Рената Литвинова

Рената Литвинова появилась на свет в Москве в семье медиков. Ее отец, Мурат Аминович Вергазов, имел корни в старинном татарском княжеском роду. Вскоре после рождения дочери брак распался. Воспитанием Ренаты целиком и полностью занималась ее мать — хирург Алиса Михайловна.

Рената, несмотря на свои многочисленные интересы, неоднократно говорила, что в детстве испытывала сильную неуверенность в себе. Она чувствовала себя неловко из-за своего имени, высокого роста, скромной внешности и того, что ее отец не жил с ними. Эти внутренние переживания долгое время определяли ее замкнутость и отстраненность.

По окончании школы в 1984 году Литвинова поступила на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, стремясь развивать свой литературный талант. Ее часто приглашали сниматься в учебных и дипломных работах, где постепенно начал формироваться ее узнаваемый и уникальный стиль актерской игры.

Рената Литвинова за свою карьеру проявила себя не только как актриса, но и как сценарист и режиссер. Независимо от того, в каком амплуа она выступала, ее фильмы всегда имели характерные особенности. Вместо динамичных внешних событий на экране чаще всего разворачивались внутренние трансформации персонажей.

Среди известных работ Литвиновой: сериал «Граница: Таёжный роман», «Небо. Самолет. Девушка», «Богиня: Как я полюбила», «Настройщик» и «Мне не больно».

Что известно об эмиграции Литвиновой, говорили ли она об СВО

Литвинова решила переехать в Париж, где у нее была своя квартира, сразу после начала спецоперации на Украине. Первое время артистка не отвечала на вопрос, вернется ли она назад, а также не сообщала о судьбе спектаклей в МХТ имени Чехова со своим участием.

Через некоторое время Литвинова заявила, что освоилась в Париже и впервые почувствовала настоящую свободу.

«Чувствую ли я себя парижанкой? Я так похудела! Стала бегать по утрам и в кафе покупать кофе, бутерброды, багет, булочки. Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится. Нравятся кафе, где можно выпить бокал шампанского, что-то обсудить. В Москве не могла себе этого позволить, у меня никогда не было времени», — рассказывала артистка.

Затем в интервью французскому журналу Acumen Литвинова сообщила, что начала свою жизнь с чистого листа. По ее словам, пришлось «трансформировать вынужденную эмиграцию в творческую экспансию».

Актриса никогда открыто не высказывалась о проведении российской спецоперации на Украине. Близкие отмечали, что Литвинова болезненно переживает ведение боевых действий.

«Если есть чудо, как личная отдельная воля моя и желание мое — пусть будет мир! С Новым годом нас!» — делилась актриса в прошлом году, говоря о новогоднем желании.

Писатель Захар Прилепин причислил Литвинову к критикующим СВО и российские власти.

«Уже целый год сбежавшие интервьюеры по кругу пускают одних и тех же актеров — Назарова, Литвинову, теперь Кузнецова, и те им, закатывая глаза и заламывая руки, рассказывают про ужасы режима и прочий бред. Они просто неумны», — писал Прилепин.

Как сложилась личная жизнь Литвиновой

После того как Литвинова переехала в Европу, она начала регулярно встречаться с креативным директором Balenciaga, грузинским дизайнером Демной Гвасалией. Актриса также участвовала в его показах, дефилируя вместе с такими знаменитостями, как Ким Кардашьян, Дуа Липа, Николь Кидман и Наоми Кэмпбелл. Литвинова охарактеризовала модельера как гения и выразила радость от возможности быть частью его проектов.

Рената Литвинова была замужем дважды. Ее первый брак, с режиссером и продюсером Александром Антиповым, длился всего год — с 1996-го по 1997-й. Они встретились еще в студенческие годы во ВГИКе, но семейная жизнь не сложилась.

В 2001 году известная актриса связала свою жизнь с предпринимателем Леонидом Добровским. В этом союзе у них появилась дочь Ульяна. Через шесть лет, в 2007 году, их брак распался, но бывшие супруги сохранили дружеские и уважительные отношения. Леонид Добровский активно участвует в воспитании дочери, а Рената Литвинова неоднократно отмечала, что между ними нет разногласий.

В сентябре 2023 года в Сети распространились слухи о разладе в отношениях Ренаты Литвиновой и ее давней подруги певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением певицы.

В тот момент СМИ писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримерка Земфиры была оставлена в неприглядном виде. По словам Кушанашвили, помимо этого инцидента, рокерша грубила подписчикам, а на публике могла кричать и размахивать руками.

«Земфира из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! <…> Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! <…> Хватит бухать, завязывай!» — говорил журналист в своем шоу «Каково?!».

