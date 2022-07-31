«Я разрешила себе всё»: Литвинова похвасталась жизнью в Париже Литвинова похвалились перед поклонниками вольной жизнью за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Литвинова на фоне негативных отзывов о своей персоне решила рассказать, как хорошо ей живётся в Париже. Актриса похвалилась в соцсети, что может «разрешить себе всё», пишет Teleprogramma.pro.

Однако это «всё» касается не финансового благополучия и процветания, а незатейливых прихотей артистки.

Я разрешила себе всё — сидеть, не вставая, вечность, пропустить все встречи, съесть макароны, чипсы, выпить все напитки, которые вроде бы никогда нельзя, — похвалилась вольной жизнью Литвинова.

Актриса в начале сентября собирается на гастроли в Эстонию. Она собирается представить в Таллине свой моноспектакль «Кактус». Однако такой визит вызвал у местных артистов недоумение и возмущение. Недоумение — от заоблачных цен актрисы на свой спектакль, а возмущение — от того, что не определившаяся с гражданской позицией личность едет спокойно зарабатывать деньги в прибалтийскую республику.

Ранее стало известно, что покинувшая Россию Рената Литвинова заработала на родине 5,8 млн рублей. Это девять госконтрактов, заключённых с МХАТ имени Чехова. За каждый выход на сцену Литвиновой платили по 80 тыс. рублей. В то же время остальные артисты труппы работали за оклад.