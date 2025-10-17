Рената Литвинова сфотографировалась в купальнике на снегу

Режиссер и актриса Рената Литвинова, находясь на лечении в испанской клинике, опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) необычные фото в купальнике в снежной камере. Снимки были сделаны после посещения сауны в рамках оздоровительных процедур.

Ранее подписчики выражали тревогу из-за заметной худобы знаменитости, предполагая проблемы со здоровьем. При этом сама Литвинова никак не прокомментировала эти опасения.

До этого Литвинова продемонстрировала нестандартный наряд от бренда Balenciaga: платье, созданное из бюстгальтеров трех цветов — черного, белого и бежевого. В соцсетях 58-летняя знаменитость показала фото в полный рост на улице.

Между тем стилист Никита Карстен охарактеризовал уникальный стиль Литвиновой как сочетание ретроэстетики, драматизма и современных тенденций. Специалист назвал артистку значительным явлением в отечественной модной индустрии. По его наблюдениям, Литвинова отличается использованием характерных аксессуаров — очков, сумок, головных уборов, а также сотрудничеством с Balenciaga.