Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 21:35

Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов

Минпросвещения планирует ввести профильный экзамен для поступающих в педвузы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России в 2027 году планируют ввести профильный вступительный экзамен для абитуриентов педагогических вузов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера направлена на повышение качества образования и подготовку мотивированных педагогов-предметников.

Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования, — сказал Кравцов.

Министр отметил, что педагогические направления остаются популярными у молодежи благодаря востребованности профессии. По его словам, свою лепту также вносят практико-ориентированные программы, которые включают обязательную стажировку в школах и детских лагерях уже со второго курса.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи. Там уточнили, что наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».

Минпросвещения
Сергей Кравцов
экзамены
абитуриенты
студенты
педагоги
вузы
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали об ограничениях на дорогах 24 декабря
«Необходимая»: Захарова представила клип к своей песне «Мой ангел»
Трамп пригрозил тем, кто c ним не согласен
Патовое положение ВСУ не помешало Сырскому получить госнаграду
Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов
В США обнародовали 16-летнее пророчество Путина об Украине
Россиянам назвали минимальный бюджет для отдыха в Таиланде на две недели
Синоптик раскрыл, когда в Москве наступит самая морозная ночь
Ученые обнаружили связь между толщиной коры мозга и чистотой воздуха
Медведев рассказал, сколько мигрантов попадает на контроль в Шереметьево
Эпштейн хранил в сейфе рубли
ПВО России за три часа сбила 20 украинских беспилотников
Медведев раскрыл, что ждет каждого неверифицированного мигранта в России
Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS
Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году
Медведев призвал масштабировать биометрический контроль над мигрантами
Анна Асти сорвала съемки шоу «Голос»
В МИД России назвали имя нового посла по особым поручениям по ДНЯО
Турист заговорил на иврите и лишился глаза на Кипре
Чем отличается бакалавриат от магистратуры? Изучаем различия в дипломах
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.