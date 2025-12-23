Минпросвещения готовит новое испытание для российских абитуриентов

В России в 2027 году планируют ввести профильный вступительный экзамен для абитуриентов педагогических вузов, сообщили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера направлена на повышение качества образования и подготовку мотивированных педагогов-предметников.

Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования, — сказал Кравцов.

Министр отметил, что педагогические направления остаются популярными у молодежи благодаря востребованности профессии. По его словам, свою лепту также вносят практико-ориентированные программы, которые включают обязательную стажировку в школах и детских лагерях уже со второго курса.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи. Там уточнили, что наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».