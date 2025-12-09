Названы самые востребованные профессии у абитуриентов России

Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности стали самыми востребованными у абитуриентов при поступлении в колледжи, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Там уточнили, что наиболее популярными направлениями оказались «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».

В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят, — говорится в материале.

Максимальное количество зачисленных зарегистрировано по направлению «Сестринское дело» (84,3 тыс.), второе место занимают «Информационные системы и программирование» (74,3 тыс.). Также в список пяти популярных направлений вошли «Лечебное дело» (37 тыс.), добавили в ведомстве.

Ранее Минтруд РФ информировал, что в течение следующих семи лет самыми востребованными профессиями в России будут швеи, сварщики, слесари и механизаторы. Также сохранится значительный спрос на средний медицинский персонал и на высококвалифицированных специалистов — инженеров, IT-специалистов, врачей, педагогов и ученых.

До этого выяснилось, что сварщику предлагается 207 тыс. рублей, водителю — 204 тыс., агенту по недвижимости — 181 тыс. Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам, уборщикам, воспитателям, учителям и охранникам.