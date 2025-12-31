Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:16

Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина

Лукашенко назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина дичайшим терроризмом

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области — это «дичайший терроризм» на высшем государственном уровне, заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», его интересует вопрос, кому могло понадобиться такое нападение.

Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. <…> И я думаю о том, кому это надо?высказался Лукашенко.

Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области произошла в ночь на 29 декабря. ВСУ задействовали 91 БПЛА. Все они были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. В ответ на это событие министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Москва готова пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной.

Ранее сообщалось, что Украина поспешила сгладить дипломатические последствия атаки ВСУ на государственную резиденцию Путина. По информации журналистов, Киев оказался под сильным дипломатическим давлением.

