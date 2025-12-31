Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео

В индийском штате Уттаракханде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Republic World. В результате аварии погиб 54-летний водитель по имени Фирасат. Как сообщили в полиции, мужчина возвращался домой после того, как высадил из машины заместителя главы районной администрации.

На кадрах видно, что белый автомобиль начал поворачивать, а водитель большегруза не заметил его. Далее произошло столкновение и многотонный грузовик перевернулся на внедорожник, засыпав его соломой. Водитель погиб на месте от полученных травм. ДТП стало причиной сильных заторов на дорогах.

