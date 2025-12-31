Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:10

Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео

В Индии грузовик с соломой упал на внедорожник и насмерть задавил водителя

В индийском штате Уттаракханде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Republic World. В результате аварии погиб 54-летний водитель по имени Фирасат. Как сообщили в полиции, мужчина возвращался домой после того, как высадил из машины заместителя главы районной администрации.

На кадрах видно, что белый автомобиль начал поворачивать, а водитель большегруза не заметил его. Далее произошло столкновение и многотонный грузовик перевернулся на внедорожник, засыпав его соломой. Водитель погиб на месте от полученных травм. ДТП стало причиной сильных заторов на дорогах.

Ранее массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области. В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы.

До этого 24-летний водитель Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 26-летний молодой человек. Всех пострадавших госпитализировали. Погибли два мальчика 225 года рождения.

