Раскрыта вероятная тактика ВСУ при возможном контрнаступлении

Вооруженные силы Украины могут определить основное и отвлекающее направления для контрнаступления, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, украинская армия хочет перетянуть внимание российских войск, оказав давление на Белгород и Курск.

Скорее всего, [контрнаступление ВСУ] будет таким: одно-два основных направления и столько же отвлекающих. Ими могут оказаться Белгородское или Курское, потому что Россия остро на них реагирует. Основными, я считаю, будут стандартные — в сторону Харькова, только чуть восточнее, или к Краматорску, Славянску и Дружковке, — поделился Попов.

Он предположил, что в стратегическом плане основными направлениями могут быть Ореховское или Днепропетровское, где активно действуют российские войска. В то же время, по мнению генерала, Херсонское направление, расположенное рядом с Запорожьем и Днепропетровском, может стать отвлекающим.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что ВСУ могут перебрасывать советскую технику на Сумское направление для контрнаступления. По его мнению, украинская армия планирует прорваться на территорию Курской области.