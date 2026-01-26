Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:21

«Это садомазохизм»: политолог о решении ЕС полностью отказаться от газа РФ

Политолог Блохин: ЕС лишит себя субъектности из-за газовой зависимости от США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Решение ЕС полностью отказаться от российского газа лишит его политической субъектности и приведет к зависимости от США, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, это вынудит Европу покупать дорогие углеводороды под полным американским контролем.

Евросоюз выбирает для себя худший сценарий, какой только может быть. Он лишает себя не только относительно дешевых поставок газа из РФ, но и политической субъектности. Получается, что Европа будет полностью зажата в американских геоэкономических тисках, потому что есть только два способа получать углеводороды: либо покупать у Вашингтона за бешеные деньги, либо покупать их у Ближнего Востока, который тоже отчасти контролируется США и их союзниками. Учитывая последнюю стратегию нацбезопасности Вашингтона, где Европа вообще лишена политической субъектности и рассматривается как враждебная сила, это вообще выглядит не просто как какое-то унижение, а как политический садомазохизм, — высказался Блохин.

Он добавил, что такая позиция ЕС основана на глубокой исторической русофобии. По его словам, именно она заставляет европейские страны игнорировать даже очевидные риски и открытую критику в свой адрес со стороны таких американских политиков, как глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки СПГ из РФ с 1 января 2027 года. Также с 30 сентября следующего года Евросоюз откажется от российского трубопроводного газа.

Европа
Россия
США
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
