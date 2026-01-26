Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:08

Виктория Бекхэм на фоне семейной драмы решила «вспомнить прошлое»

Виктория Бекхэм встретилась с участницами Spice Girls на фоне ссоры с сыном

Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм Фото: Wiese/face to face/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дизайнер Виктория Бекхэм на фоне скандала с ее сыном Бруклином встретилась со своими бывшими коллегами по группе Spice Girls. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что появилась на праздничном мероприятии, которое было организовано по случаю 50-летия певицы Эммы Бантон, также участвовавшей в поп-группе. Вечеринка проходила в отеле Soho Farmhouse в графстве Оксфордшир.

С днем рождения, самая прекрасная душа Эмма Бантон. Я очень люблю вас, девочки, — подписала пост Бекхэм.

Ранее продюсер Яна Рудковская осудила поведение Бруклина. Она назвала его публичные обвинения в адрес родителей Дэвида и Виктории Бекхэм «выносом сора из избы». Поводом для такого комментария стала публикация Бруклина, где он рассказал о постоянном давлении внутри семьи и конфликтах, которые возникли после его свадьбы с Николой Пельтц.

До этого СМИ писали, что Бруклин и его жена провели повторную свадебную церемонию. На это торжество они не пригласили своих знаменитых родителей. Вторая церемония бракосочетания прошла в узком кругу близких друзей пары. В момент проведения свадьбы Дэвид и Виктория Бекхэм находились на отдыхе в Европе вместе с младшими детьми.

Бруклин Бекхэм
шоу-бизнес
Великобритания
США
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.