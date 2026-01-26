Виктория Бекхэм на фоне семейной драмы решила «вспомнить прошлое» Виктория Бекхэм встретилась с участницами Spice Girls на фоне ссоры с сыном

Дизайнер Виктория Бекхэм на фоне скандала с ее сыном Бруклином встретилась со своими бывшими коллегами по группе Spice Girls. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что появилась на праздничном мероприятии, которое было организовано по случаю 50-летия певицы Эммы Бантон, также участвовавшей в поп-группе. Вечеринка проходила в отеле Soho Farmhouse в графстве Оксфордшир.

С днем рождения, самая прекрасная душа Эмма Бантон. Я очень люблю вас, девочки, — подписала пост Бекхэм.

Ранее продюсер Яна Рудковская осудила поведение Бруклина. Она назвала его публичные обвинения в адрес родителей Дэвида и Виктории Бекхэм «выносом сора из избы». Поводом для такого комментария стала публикация Бруклина, где он рассказал о постоянном давлении внутри семьи и конфликтах, которые возникли после его свадьбы с Николой Пельтц.

До этого СМИ писали, что Бруклин и его жена провели повторную свадебную церемонию. На это торжество они не пригласили своих знаменитых родителей. Вторая церемония бракосочетания прошла в узком кругу близких друзей пары. В момент проведения свадьбы Дэвид и Виктория Бекхэм находились на отдыхе в Европе вместе с младшими детьми.