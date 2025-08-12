Сын Бекхэмов устроил вторую свадьбу без родителей

Старший сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории Бруклин повторно сыграл свадьбу, не пригласив на торжество своих знаменитых родителей, сообщает американское издание Page Six. Молодая пара — Бруклин и его супруга Никола Пельтц-Бекхэм — провела вторую церемонию бракосочетания в узком кругу близких друзей.

Отмечается, что в это время родители жениха отдыхали в Европе с младшими детьми, однако, по данным источников, их отсутствие было вызвано семейным конфликтом. По информации СМИ, напряженность в отношениях возникла еще в марте. Поводом стало то, что Бруклин с женой проигнорировали показ модного бренда Виктории, а также не поздравили дизайнера с Днем матери.

Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном, — сказано в материале.

Конфликт, по данным журналистов, начался еще во время подготовки к первой свадьбе в апреле 2022 года, когда невеста предпочла платье Valentino Couture вместо наряда от бренда Виктории Бекхэм. С тех пор отношения между сторонами остаются напряженными, что и привело к отсутствию родителей на повторной церемонии.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание за свою карьеру и благотворительную деятельность. Посвящение произошло в честь дня рождения короля Великобритании Карла III.