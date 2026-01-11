Допрос ребенка-свидетеля помог раскрыть убийство 20-летней давности

Следователи раскрыли жестокое убийство, совершенное более 20 лет назад на Камчатке, пишет РЕН ТВ. Для возобновления расследования сотрудникам СК пришлось отправиться в Ставропольский край. Там был задержан Сергей Линков — мужчина, которому теперь грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, именно он в 2003 году зарезал супружескую пару в небольшом поселке Пахачи на берегу Берингова моря, после чего попытался скрыться и затеряться в другом регионе страны. В начале двухтысячных Пахачи считались почти заброшенным местом. Единственным стабильным источником дохода оставался небольшой рыбоперерабатывающий завод, которым руководил Рашид Минниханов. Он хранил крупные суммы наличными.

В 2003 году следствию удалось установить лишь то, что подозреваемый был знаком с хозяевами дома. Нападение произошло внезапно: мужчину ударили ножом четыре раза, его супругу — не менее 15 раз. Забрав деньги и ценности, преступник поджег жилище. Прямых доказательств тогда не нашлось, и дело отправили в архив.

Спустя годы следователь по особо важным делам обратил внимание на допрос свидетеля, который в те годы был ребенком. В показаниях обнаружилась важная деталь, которую нельзя разглашать. Свидетеля допросили повторно, и эта информация позволила выстроить новую логическую цепочку. Дальнейшие проверки, показания засекреченных свидетелей, следственные эксперименты и судебные экспертизы опровергли алиби Линкова. Следствие также установило мотив: в момент преступления он скрывался от правоохранительных органов и остро нуждался в деньгах.

Ранее было раскрыто убийство женщины и ее малолетней дочери, совершенное в центре Москвы в 2015 году. В расправе подозревается 32-летний гражданин Молдавии Алексей Мельничук. На телах обеих жертв эксперты обнаружили множественные колото-резаные ранения. Подозреваемый похитил валюту, ювелирные изделия и другие ценные предметы.