Убийство женщины и ее дочери в центре Москвы раскрыли спустя 10 лет СК раскрыл дело об убийстве женщины и ее дочери в Москве спустя 10 лет

Убийство женщины и ее малолетней дочери, совершенное в центре Москвы в 2015 году, раскрыто спустя десять лет, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. В двойном убийстве подозревается 32-двухлетний гражданин Молдавии Алексей Мельничук. По данным СК, в ночь с 13 на 14 февраля 2015 года в квартире жилого дома на улице Шаболовка были обнаружены тела женщины и ее дочери 2005 года рождения. На телах обеих жертв эксперты зафиксировали множественные колото-резаные ранения.

Личность подозреваемого на протяжении длительного периода времени оставалась неустановленной, — сказали в СК.

Подозреваемый похитил валюту, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Забрав с собой орудие преступления, он скрылся с места происшествия. После этого он выехал за пределы Российской Федерации, но позднее нелегально вернулся на территорию страны. Мельничук проживал в Костромской области, нарушая при этом миграционное законодательство России. Это послужило основанием для внесения его данных в реестр контролируемых лиц. Задержанный уже дал признательные показания.

