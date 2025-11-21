Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 12:29

Подросток зверски расправился с бабушкой с помощью топора

Несовершеннолетний в Краснодарском крае зарубил топором родную бабушку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В поселке Туапсинского района Краснодарского края 16-летний подросток убил топором собственную бабушку, сообщает СК. Семейная трагедия произошла 18 ноября, когда между несовершеннолетним и его бабушкой возник конфликт.

В ходе ссоры молодой человек нанес пожилой женщине множественные удары топором, от которых она скончалась на месте преступления. После совершения убийства внук попытался скрыть следы преступления. Он спрятал орудие, очистил помещения от следов крови и сбежал. Скрыться ему не удалось. Вскоре подростка задержали сотрудники полиции.

Ранее житель города Гусиноозерска в Бурятии убил топором человека, оскорблявшего его жену во время новогоднего празднования. Мужчина стал свидетелем того, как пьяный знакомый схватил его супругу за волосы. Он предположил, что жену хотели изнасиловать. Затем он вышел во двор, взял топор и, вернувшись в помещение, нанес знакомому шесть ударов по голове. Потерпевший скончался через три дня в центральной районной больнице от полученных травм.

До этого в подмосковном Воскресенске местный житель напал на пожилую соседку, нанеся ей несколько ударов обухом топора. Как сообщает подмосковное управление СК России, мужчина пришел в ярость после требования женщины вернуть денежный долг.

