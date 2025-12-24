Появились подробности дела попавшегося на махинациях главы Крымска Глава Крымска Будагов не признал вину по делу о земельных махинациях

Подозреваемый в превышении должностных полномочий глава Крымского городского поселения Янис Будагов не признал вину по делу о продаже участка по заниженной стоимости, сообщает ТАСС. Чиновнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, которое продлится до 18 февраля включительно.

В ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого вину не признал, — сообщил следователь.

Ранее стало известно что уголовное дело в отношении главы Крымска связано с реализацией земельного участка по заниженной стоимости. По предварительным данным, стоимость земли оценивалась примерно в 99 млн рублей, однако фактически его продали за 5,2 млн рублей. Позднее покупатель зарегистрировал право собственности на участок, а спустя две недели перепродал его представителю застройщика уже за 150 млн рублей.

До этого сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по коррупционной статье в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей.