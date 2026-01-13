Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао

Готовим аппетитный десерт родом из детства — сладкую колбаску из печенья и какао. По этому пошаговому рецепту блюдо получится воплотить в жизнь за пару часов. Попробуйте приготовить на праздничный стол в Старый Новый год!
Для готовки вам понадобится
- Печенье из песочного теста — 0,4 кг
- Молоко — 125 мл
- Какао — 0,75 кг
- Сахар — 0,1 кг
- Сливочное масло — 0,15 кг
- Грецкие орешки — небольшая горсть
Способ приготовления
- Растопить сливочное масло, всыпать какао, сахар и влить молоко. тщательно перемешать.
- Превратить печенье в мелкую крошку.
- Измельчить орехи с помощью ножа. Лучше не превращать их в труху, чтобы кусочки приятно похрустывали.
- Соединить орехи с печеньем. Залить смесь маслом с какао. Перемешать.
- Выложить смесь широкой полосой на силиконовом коврике. Сформировать колбаску и оставить в морозильной камере на несколько часов. Приятного аппетита!
