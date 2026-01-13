Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао

Готовим аппетитный десерт родом из детства — сладкую колбаску из печенья и какао. По этому пошаговому рецепту блюдо получится воплотить в жизнь за пару часов. Попробуйте приготовить на праздничный стол в Старый Новый год!

Для готовки вам понадобится

Печенье из песочного теста — 0,4 кг

Молоко — 125 мл

Какао — 0,75 кг

Сахар — 0,1 кг

Сливочное масло — 0,15 кг

Грецкие орешки — небольшая горсть

Способ приготовления

Растопить сливочное масло, всыпать какао, сахар и влить молоко. тщательно перемешать. Превратить печенье в мелкую крошку. Измельчить орехи с помощью ножа. Лучше не превращать их в труху, чтобы кусочки приятно похрустывали. Соединить орехи с печеньем. Залить смесь маслом с какао. Перемешать. Выложить смесь широкой полосой на силиконовом коврике. Сформировать колбаску и оставить в морозильной камере на несколько часов. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить банановые панкейки.