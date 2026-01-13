Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:26

Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао

Сладкая колбаска из печенья и какао
Готовим аппетитный десерт родом из детства — сладкую колбаску из печенья и какао. По этому пошаговому рецепту блюдо получится воплотить в жизнь за пару часов. Попробуйте приготовить на праздничный стол в Старый Новый год!

Для готовки вам понадобится

  • Печенье из песочного теста — 0,4 кг
  • Молоко — 125 мл
  • Какао — 0,75 кг
  • Сахар — 0,1 кг
  • Сливочное масло — 0,15 кг
  • Грецкие орешки — небольшая горсть

Способ приготовления

  1. Растопить сливочное масло, всыпать какао, сахар и влить молоко. тщательно перемешать.
  2. Превратить печенье в мелкую крошку.
  3. Измельчить орехи с помощью ножа. Лучше не превращать их в труху, чтобы кусочки приятно похрустывали.
  4. Соединить орехи с печеньем. Залить смесь маслом с какао. Перемешать.
  5. Выложить смесь широкой полосой на силиконовом коврике. Сформировать колбаску и оставить в морозильной камере на несколько часов. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить банановые панкейки.

Проверено редакцией
