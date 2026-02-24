Зимняя Олимпиада — 2026
Оджахури за 40 минут: свинина с картошкой и специями на одном противне — сытно, ароматно, по-грузински

Беру свинину, картошку и грузинские специи — и готовлю оджахури прямо на одном противне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или праздничного стола в кругу близких. Его необычность в том, что всё готовится одновременно на одном листе: мясо пропитывает картофель ароматными соками, а специи создают тот самый неповторимый грузинский колорит. Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки свинины с хрустящей золотистой корочкой, мягкий, пропитанный мясным соком картофель, и всё это щедро приправлено ароматом хмели-сунели, чеснока и свежей кинзы. Блюдо выглядит нарядно, пахнет так, что сбегаются все соседи, а готовится без лишней возни — идеальный вариант, когда хочется порадовать семью чем-то особенным.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свинины (лучше брать нежную шейку или лопатку), 6–8 средних картофелин, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч. ложка хмели-сунели, ½ ч. ложки молотого кориандра, соль, чёрный перец, немного растительного масла. Свинину нарежьте крупными кусками, картофель — дольками, лук — полукольцами. Смешайте всё в миске с маслом, солью, перцем и специями. Выложите на противень в один слой, сверху разбросайте неочищенные зубчики чеснока. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут, один раз перемешав. Готовое блюдо щедро посыпьте рубленой кинзой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

