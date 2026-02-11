Ужин за час: королевский судак, который тает во рту, а не на противне

Судак в духовке под коржом из слоеного теста — вкусная рыбка под «одеялом»

Представьте, как нежное филе судака в духовке запекается под хрустящим, золотистым одеялом из слоеного теста, оставаясь невероятно сочным и ароматным. Это блюдо — идеальный симбиоз легкости рыбы и сытной выпечки, который украсит праздничный стол и станет желанным гостем на семейном ужине.

Чтобы повторить этот кулинарный шедевр, вам понадобится следующий набор продуктов:

филе судака — 400 г;

готовое слоеное тесто (дрожжевое или бездрожжевое) — 500 г;

лук репчатый — 1 крупная головка;

сливочное масло — 30 г;

лимон или лайм — для сока и аромата;

яичный желток — для смазки;

кунжут — для посыпки (необязательно, но очень украшает);

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Секрет сочности и оригинальности этого рецепта — в редком для подобных блюд приеме: мы не просто завернем рыбу в тесто, а создадим для нее настоящую подушку из карамелизованного лука на сливочном масле. На раскатанный пласт теста выкладывается лук, пассерованный до мягкости, а сверху — подготовленное филе судака, сбрызнутое лимонным соком. Такой способ гарантирует, что даже идеально приготовленный судак в духовке сохранит всю свою влагу, а тесто впитает восхитительные соки. Заверните края, смажьте желтком, посыпьте кунжутом и отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут до румяной корочки.

Подавайте это великолепие горячим, разрезав на порции, чтобы показать аппетитные слои. Блюдо получается самодостаточным, но отлично сочетается со свежим зеленым салатом или легким соусом на основе йогурта. Приготовление судака в духовке под таким коржом — это не просто процесс, а создание маленького кулинарного чуда, которое оценят все без исключения.

Калорийность на 100 г: 245 ккал.

БЖУ: 13,2/14,8/17,7.

