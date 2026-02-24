Зимняя Олимпиада — 2026
Пискарев раскрыл, как Запад точит зубы на Госдуму перед выборами

Западные спецслужбы активизировали подготовку провокаций к выборам в Госдуму, заявил председатель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале комиссии, призывы не признавать итоги голосования звучат уже сейчас, хотя избирательная кампания официально не началась.

Уже звучат призывы иноагентов не признавать сентябрьские выборы, хотя избирательная кампания еще не началась, — подчеркнул депутат.

Парламентарий подчеркнул, что целью подобных действий является масштабная попытка подорвать доверие россиян к будущему голосованию. Он также отметил, что все выявленные материалы передадут в силовые структуры, чтобы те могли принять меры.

Сделаем все возможное, чтобы выборы прошли в полном соответствии с законом, — резюмировал Пискарев.

Ранее ЦИК сообщил, что выборы в Госдуму проведут в третье воскресенье сентября, то есть 20 числа. Россияне будут выбирать новый состав парламента — девятый по счету. Из 450 депутатов половину выберут по партийным спискам, а остальных 225 — по округам, где голосуют за конкретного кандидата.

