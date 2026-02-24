Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 20:11

Политолог раскрыл, чем закончится «война» Украины с Венгрией и Словакией

Политолог Воробьев: Украина будет вынуждена разблокировать трубопровод «Дружба»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исход нефтяного противостояния Украины с Венгрией и Словакией закончится тем, что все его стороны «откатятся» на исходные позиции, предположил в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Так он прокомментировал решение Братиславы прекратить поставки электроэнергии Киеву в ответ на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».

Противостояние закончится как обычно – взаимными обвинениями и отходу к исходным позициям. Украинцы починят и вновь откроют трубопровод «Дружба», а Будапешт с Братиславой возобновят поставки топлива, — убежден Воробьев.

Несмотря ни на что, Венгрия и Словакия стратегически всегда поддерживают общую линию ЕС, считает собеседник.

Просто они входят в Евросоюз. Если что-то пойдет не так, они могут лишиться распределяемых Брюсселем денег, что было бы крайне болезненным ударом, особенно для Словакии, — подчеркнул аналитик.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Братислава отказалась от аварийных поставок электроэнергии на Украину 24 февраля. Перед этим власти Венгрии объявили о прекращении экспорта дизельного топлива Киеву.

Украина
Венгрия
Словакия
нефтепровод Дружба
Дмитрий Горин
Д. Горин
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
