В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти

Украинская сторона опять перенесла дату возобновления поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщил словацкий телеканал ТА3. Теперь восстановление транзита ожидается не ранее 26 февраля.

Прежде сообщалось, что Киев планирует запустить прокачку уже 25 февраля. Однако эти сроки вновь были сдвинуты без объяснения причин. Словакия до сих пор не получила от Украины никакой информации о том, чем вызваны постоянные задержки.

Изначально предполагалось, что транзит будет налажен 20 февраля, но затем эту дату несколько раз пересматривали. Прокачка российской нефти в Словакию по южной ветке «Дружбы» остановлена с начала февраля. Из-за нехватки сырья словацкое правительство 18 февраля ввело в республике кризисную ситуацию.

В ответ на действия Киева Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии на Украину. В Словакии не исключают, что в случае дальнейшей задержки транзита последуют и другие санкции в отношении соседнего государства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций, а также выделение Европейским союзом кредита Украине на сумму €90 млрд. По словам министра, причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Будапеште эти действия расценили как шантаж.