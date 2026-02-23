В Венгрии рассказали, как отомстили Украине за остановку «Дружбы» Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит на €90 млрд Киеву

Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд Украине, заявил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам заседания совета руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран. По его словам, причиной стала остановка Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба», что в Будапеште расценили как шантаж. Трансляцию вел телеканал М1.

Потому что украинцы не могут шантажировать нас, не могут ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией <…>. Нет, четкое нет, именно так я и сказал, — отметил министр.

До этого стало известно, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новых антироссийских ограничений. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

Ранее глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.