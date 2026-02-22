«Если потребуется, примем»: в Венгрии ответили на ультиматум Киева

Венгрия не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба», заявил глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган в эфире телеканала Hír TV. По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.

Мы даже не говорили о других последствиях членства Украины, например, о том, что нам, венграм, и Европе придется финансировать Украину в течение следующих 10-15 лет. Поэтому мы ни при каких обстоятельствах не поддадимся этому шантажу, и, если потребуется, примем контрмеры, — отметил он.

Ранее аналитик Золтан Кошкович заявил, что попытка украинского президента Владимира Зеленского заблокировать поставки нефти в Венгрию и Словакию обернулась для Киева катастрофическими последствиями. Эксперт предположил, что Будапешт и Братислава действуют скоординированно, готовя синхронный ответ на давление со стороны Украины. Поводом для анализа стало предупреждение премьера Словакии Роберта Фицо о том, что если до 23 февраля Киев не возобновит транзит нефти, Братислава перекроет подачу электроэнергии.