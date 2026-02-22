Зеленского предупредили о последствиях выходки против Венгрии Кошкович: нападки Зеленского на Венгрию и Словакию стали его худшей авантюрой

Попытка украинского президента Владимира Зеленского заблокировать поставки нефти в Венгрию и Словакию обернулась для Киева катастрофическими последствиями, заявил в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Эксперт предположил, что Будапешт и Братислава действуют скоординированно, готовя синхронный ответ на давление со стороны Украины.

Поводом для анализа стало предупреждение премьера Словакии Роберта Фицо о том, что если до понедельника Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», Братислава перекроет подачу электроэнергии. Вслед за этим премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна также рассматривает аналогичный шаг, напомнив, что именно Будапешт обеспечивает значительную часть украинского энергоснабжения.

Попытка Зеленского заблокировать Венгрию и Словакию стала его худшей авантюрой на сегодняшний день. Весьма вероятно, что это скоординировано с ответными действиями Венгрии, и подобный шаг может последовать очень скоро после хода Словакии, — написал Кошкович.

Конфликт вокруг «Дружбы» начался 27 января, когда транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был остановлен. Киев ссылается на повреждения инфраструктуры из-за обстрелов, однако Будапешт и Братислава настаивают на политической подоплеке.

Ранее премьер-министры Венгрии и Польши Орбан и Дональд Туск обменялись резкими выпадами в социальной сети X. Причиной спора стала позиция Будапешта, заблокировавшего выделение Украине многомиллиардной помощи, и действия Варшавы, которые Орбан счел угрожающими интересам венгров.