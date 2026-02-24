США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане

Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha, сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети Х. По данным ведомства, судно следовало из района Карибского моря и попыталось покинуть установленную зону контроля.

Судно действовало в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне, и пыталось уйти, — сказано в сообщении.

В Пентагоне отметили, что открытое море не может служить укрытием для компаний под санкциями и заявили о готовности добиваться ответственности в любом регионе и на любом виде территории.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российским торговым судам для защиты от участившихся атак необходимо вооруженное сопровождение. По его словам, существуют различные варианты обеспечения безопасности морских грузов, но наиболее действенным может стать установка на борту пулеметов.

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что любые попытки Запада установить морскую блокаду РФ не имеют правовых оснований. Отвечая на вопрос о возможном ответе на попытки НАТО перекрыть, например, Балтийское море, он подчеркнул, что Москва намерена задействовать политико-дипломатические и правовые механизмы.