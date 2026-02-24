Британия приняла сенсационное решение по нефтепроводу «Дружба» Британия открыла доступ к операциям по нефтепроводу «Дружба» до 2027 года

Нефтепровод «Дружба» получил особый статус в обновленной санкционной лицензии британского Минфина, следует из документа, опубликованного ведомством страны. Зарубежным компаниям разрешили продолжать все операции, связанные с проектом, включая платежи, исполнение контрактов и обслуживание инфраструктуры.

Власти разрешили продолжить работу по существующим и новым контрактам, если они напрямую связаны с эксплуатацией «Дружбы». При этом продажа акций компаний освобожденных проектов запрещена. Лицензия позволяет выполнять все операции, которые в ином случае нарушали бы ограничения, если они необходимы для функционирования трубопровода.

«Дружба» — крупнейшая магистральная система поставок российской нефти в Европу, построенная в 1960-х годах. Нефтепровод проходит через Белоруссию и Украину и обеспечивает транзит сырья в Польшу, Германию, Венгрию, Чехию и Словакию. Он состоит из нескольких ответвлений и остается ключевым маршрутом поставок в страны Центральной Европы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Киев ускорить восстановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. По ее словам, Украине необходимо оперативно завершить ремонт нефтепровода «Дружба», который обеспечивает транзит энергоресурсов в эти страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока». Под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря, заявил глава государства на заседании коллегии ФСБ РФ.