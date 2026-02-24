Стало известно об угрозе подрыва «Голубого потока»

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва Турецкого и Голубого потоков. Под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря, заявил глава государства на заседании коллегии ФСБ РФ, сообщает РИА Новости.

Сейчас вот информация наша оперативная идет в СМИ. Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря, — заявил Путин.

«Турецкий поток» — газопровод, который проходит по территории Краснодарского края России, дну Черного моря и по европейской части Турции. Общая протяженность нити составляет около 1100 км, мощность газопровода оценивается в 31,5 млрд м³ газа в год. «Голубой поток» также проходит по дну Черного моря, однако он соединяет Россию не с европейской, а с азиатской частью Турции.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что операция по подрыву газопроводов «Северный поток» была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. При этом утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис не были проинформированы о готовящейся диверсии и не давали на нее согласия.