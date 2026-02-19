Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:52

В Германии раскрыли, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Spiegel: экс-главком ВСУ Залужный одобрил подрыв «Северных потоков»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Операция по подрыву газопроводов «Северный поток» была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. При этом утверждается, что глава Украины Владимир Зеленский и его офис не были проинформированы о готовящейся диверсии и не давали на нее согласия.

Эта операция в конце концов была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии, — говорится в материале.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что в Германии отсутствуют условия для объективного расследования теракта на «Северных потоках». Дипломат отметил, что за три с половиной года следствие не продвинулось, а появляющиеся в СМИ «утечки» продвигают неправдоподобную версию о причастности к диверсии группы украинских «дайверов-любителей».

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что версия о причастности только украинских сил к подрывам «Северных потоков» не является для Москвы исчерпывающей. Дипломат подчеркнула необходимость проверки возможной роли западных спецслужб в организации диверсий.

Валерий Залужный
ВСУ
Северные потоки
подрывы
