В Германии раскрыли, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Операция по подрыву газопроводов «Северный поток» была одобрена бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники. При этом утверждается, что глава Украины Владимир Зеленский и его офис не были проинформированы о готовящейся диверсии и не давали на нее согласия.

Эта операция в конце концов была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии, — говорится в материале.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что в Германии отсутствуют условия для объективного расследования теракта на «Северных потоках». Дипломат отметил, что за три с половиной года следствие не продвинулось, а появляющиеся в СМИ «утечки» продвигают неправдоподобную версию о причастности к диверсии группы украинских «дайверов-любителей».

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что версия о причастности только украинских сил к подрывам «Северных потоков» не является для Москвы исчерпывающей. Дипломат подчеркнула необходимость проверки возможной роли западных спецслужб в организации диверсий.