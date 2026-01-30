«Требует проверки»: Захарова о версии Запада по подрыву «Северных потоков» Захарова: РФ не примет версию Запада о роли Киева в подрыве «Северных потоков»

Россия не считает исчерпывающей версию, согласно которой к подрывам газопроводов «Северный поток» причастны исключительно украинские силы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва настаивает на проверке причастности западных спецслужб к диверсиям.

Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы. Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб, — сказала она.

Ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в Германии в камере для особо опасных заключенных. Как сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, мужчину разместили в отдельной секции под усиленным контролем.

Кузнецова задержали в августе 2025 года. Арест был осуществлен в Италии по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. Он, предположительно, координировал группу водолазов, которая подорвала российские газопроводы вблизи датского острова Борнхольм. Украинцу вменяют соучастие в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.