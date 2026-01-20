Атака США на Венесуэлу
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Сергей Кузнецов содержится в Германии в камере для особо опасных заключенных, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале. По словам омбудсмена, его разместили в отдельной секции под усиленным контролем.

По имеющейся информации, Сергея содержат в секции для особо опасных, — отметил Лубинец.

Кузнецов задержали в Италии в августе 2023 года по европейскому ордеру, выданному судебными властями Германии. В ФРГ ему предъявили обвинение в антиконституционной диверсии и осуществлении взрыва. В ноябре итальянская сторона выдала его Германии, где Кузнецов взяли под стражу.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что власти ЕС сами довели объединение до ситуации, в которой объединение оказалось стратегически уязвим из-за американского газа. Он пошутил, что теперь европейцы наверняка пожалели об отказе от российского топлива.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем заявил, что время показать, кто на самом деле стоит за подрывами на «СП», настало уже давно. Так представитель Кремля прокомментировал формулировку постановления Федерального верховного суда Германии о том, что теракты «с высокой долей вероятности» были проведены одним из иностранных государств.

