19 января 2026 в 17:54

Дмитриев объяснил, почему европейцы теперь скучают по «Северным потокам»

Дмитриев: Брюссель сам сделал ЕС уязвимым из-за американского газа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв / РИА Новости
Власти Евросоюза сами довели объединение до ситуации, в которой ЕС оказался стратегически уязвим из-за американского газа, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Он пошутил, что теперь европейцы наверняка пожалели об отказе от российского голубого топлива.

Значит, отмена поставок российского газа сделала ЕС «стратегически уязвимым»? Кто в ЕС отвечает за такое самонанесенное стратегическое ослабление? Свободно размещайте ниже цитаты [главы Еврокомиссии] Урсулы [фон дер Ляйен] и ее талантливой команды по поводу российского газа. Теперь вы скучаете по «Северному потоку», да? — написал Дмитриев.

Так он ответил на публикацию Politico Europe, где отмечается, что к концу десятилетия ЕС может импортировать почти половину всего газа из США. В материале подчеркивается, что такая зависимость создает серьезные стратегические риски для блока на фоне крайне напряженных отношений с Вашингтоном.

Ранее Дмитриев заявил о значительном росте экспорта российских нефтепродуктов, призвав ориентироваться на факты, а не на ложные нарративы. Его комментарий последовал за данными Bloomberg о том, что в декабре 2025 года экспорт достиг 2,15 млн баррелей в сутки, максимального уровня за четыре месяца.

