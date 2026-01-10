Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 16:31

В РФПИ подтвердили рост экспорта российских нефтепродуктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос, написал в соцсети X представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он добавил, что растиражированные ложные нарративы об обратном «негативно влияют на процесс принятия решений».

Факты имеют значение — экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений, — заявил Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой говорилось о росте экспорта российских нефтепродуктов в декабре 2025 года до максимального уровня за четыре месяца. По данным агентства, показатель достиг 2,15 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что США за первые 10 месяцев прошлого года увеличили закупки сладостей из России, достигнув максимального показателя с 2021 года. За январь — октябрь американские компании импортировали карамель, шоколад и выпечку на общую сумму $5 млн (391 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 13%, а с 2023 года — более чем в два раза.

РФПИ
Кирилл Дмитриев
экспорт
нефть
Россия
