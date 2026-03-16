Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном

В последние две недели заметно увеличился экспорт овощей и некоторых видов фруктов из Турции в Россию, сообщил ТАСС источник в экспортных кругах средиземноморского региона страны. По его словам, рост заказов связан с изменениями на рынке поставок на фоне ситуации вокруг Ирана.

В последние две недели мы начали регистрировать значительный рост экспортных заказов на российском направлении. Исходя из текущего наличия продукции в основном в Россию из региона Антальи отгружаются овощи, перец, огурцы, томаты и баклажаны. Есть также увеличение поставок цитрусовых. Это связано с происходящим в Иране, откуда Россия ранее закупала эти виды продукции, — сообщил собеседник.

По его словам, основная часть поставок осуществляется из региона Антальи. Рост экспорта подтвердил глава Ассоциации агентов по продаже свежих овощей и фруктов Антальи Невзат Акджан. Он отметил, что компании, работающие на оптовых экспортных складах, начали получать значительно больше заказов из России.

