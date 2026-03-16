Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 11:23

Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В последние две недели заметно увеличился экспорт овощей и некоторых видов фруктов из Турции в Россию, сообщил ТАСС источник в экспортных кругах средиземноморского региона страны. По его словам, рост заказов связан с изменениями на рынке поставок на фоне ситуации вокруг Ирана.

В последние две недели мы начали регистрировать значительный рост экспортных заказов на российском направлении. Исходя из текущего наличия продукции в основном в Россию из региона Антальи отгружаются овощи, перец, огурцы, томаты и баклажаны. Есть также увеличение поставок цитрусовых. Это связано с происходящим в Иране, откуда Россия ранее закупала эти виды продукции, — сообщил собеседник.

По его словам, основная часть поставок осуществляется из региона Антальи. Рост экспорта подтвердил глава Ассоциации агентов по продаже свежих овощей и фруктов Антальи Невзат Акджан. Он отметил, что компании, работающие на оптовых экспортных складах, начали получать значительно больше заказов из России.

Ранее экономист Алексей Плугов сообщил, что в середине апреля 2026 года ожидается снижение стоимости яиц. Он подчеркнул, что изменение цен на этот продукт происходит в зависимости от времени года.

овощи
продукты
Турция
Россия
экспорт
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.