Что подать к шашлыку? 10 лучших идей: от простых лепешек до домашнего соуса

Шашлык хорош и сам по себе. Но можно сделать любимое майское блюдо еще вкуснее! Настоящий пикник — это не только сочное мясо с дымком, но и хрустящий лаваш, пикантные соусы, освежающие овощи и, конечно, что-то сытное на десерт.

Хорошее сопровождение к шашлыку решает три задачи: освежает после жирного мяса, оттеняет, подчеркивает вкус специй и насыщает, если мяса мало или кто-то не ест его. Собрали 10 лучших идей, что подать к шашлыку, чтобы все остались довольны и сыты.

Свежие овощи и зелень — обязательно

Это база, без которой шашлык — просто мясо. Свежие овощи и зелень нужны всегда. Помидоры и огурцы нарежьте крупно. Редиска, зеленый лук, укроп, петрушка, кинза, базилик — чем больше зелени, тем лучше, подойдет все. Зелень помогает пищеварению и освежает после жирного мяса.

Печеные овощи на мангале

Овощи с гриля делаются на тех же углях, что и шашлык. Пока мясо отдыхает, бросьте их на решетку целиком. К мясу подойдут болгарский перец (печеный, с темными подпалинами, затем очищенный от кожицы), баклажаны (запекайте толстыми кружками или целиком до мягкости), цукини и кабачки (кружками до золотистой корочки), помидоры черри (на веточках, 2–3 минуты).

  • Рецепт: овощи смажьте маслом, посолите, запекайте до мягкости и легкого обугливания. Подавайте с зеленью и чесноком.

Лаваш и лепешки — всему голова

Хлеб к шашлыку обязателен. Лучший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо, овощи, зелень и соус — получится полноценный сэндвич. Грузинские лепешки (пури, хачапури) или простые пшеничные лепешки — сытнее, хорошо идут как самостоятельный гарнир.

  • Секретный лайфхак: сбрызните лаваш водой, положите на решетку над углями на 30–40 секунд — станет горячим, мягким, с дымком.

Простые домашние лепешки на гриле готовим так: замесите тесто из муки, воды, соли и масла, раскатайте тонко и бросьте на решетку на 2–3 минуты с каждой стороны. Горячие лепешки смажьте сливочным маслом и чесноком.

Картофель на мангале или углях

Мужчины любят, чтобы было сытно. Картофель — идеальный вариант. Проще всего запечь его в фольге прямо в углях. Оберните каждую картофелину в фольгу с маслом, солью и розмарином. Запекайте в золе 30–40 минут. Или сварите молодую картошку с укропом и подавайте прямо в мундире. Картофель фри или пюре к шашлыку не подходят — слишком жирно и тяжело.

  • Картофель с сеточкой: молодой картофель отварите в мундире, затем быстро обжарьте на решетке или сковороде.

  • Картофельные дольки: нарежьте дольками, сбрызните маслом, посыпьте паприкой и чесноком, запекайте на решетке.

Домашние соусы — короли пикника

Кетчуп — хорошая добавка, но скучная. Настоящий соус ткемали из алычи или сливы с чесноком и кинзой идеален к свинине и баранине. А домашние соусы делают шашлык в разы вкуснее. Еще один хороший вариант — острая аджика с грецкими орехами, чесноком. Подойдут и ткемали, чесночный соус. Наршараб идеален к говядине и рыбе.

  • Самый простой и быстрый домашний соус: смешайте йогурт (200 мл), чеснок (2 зубчика), мелко рубленую кинзу или укроп, соль, перец.

Соленья и маринованные овощи

Кислые и соленые закуски отлично подходят к жирному мясу. Соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста, маслины — вот идеальный выбор. Особенно хорош маринованный лук. Нарежьте лук кольцами, залейте на 30 минут смесью воды, уксуса, сахара и соли. Лук получается хрустящим, сладко-кислым и идеально дополняет жирное мясо.

Салаты — чтобы не было так жирно

Легкие салаты из свежих овощей лучше, чем плотные с майонезом. Майонез лучше вообще уберите, если используете жирное мясо. Хорошим выбором будет греческий салат. В его составе — помидоры, огурцы, болгарский перец, красный лук, фета, оливки, заправка из масла и орегано. Можно приготовить и салат из печеных овощей: понадобятся перец, баклажаны, помидоры, чеснок, зелень, масло. Для ленивых есть простой вариант салата из томатов с луком и зеленью: порезать помидоры и красный лук, сбрызнуть маслом, поперчить, добавить зелень. Грузинский салат похож по составу, только туда нужно добавить еще огурцы и грецкие орехи.

Сыры

Хорошо подойдут сулугуни, косичка, чечил, брынза, адыгейский, молодой козий сыр.

Как подавать сыр? Советуем нарезать крупными кусками. Можно подкоптить сыр на углях пару минут, завернув в фольгу или прямо на решетке.

Зелень и листья салата в большом количестве

Не жалейте зелени. Пучки кинзы, петрушки, укропа, зеленого лука, тархуна, базилика поставьте прямо на стол. Листья салата подайте крупные, не рваные — в них удобно заворачивать кусочки мяса с соусом и овощами.

Фрукты и ягоды — в качестве десерта

Десерт на пикнике, если после шашлыков у вас еще хватит на него сил, должен быть легким.

  • Арбуз и дыня на мангале: обжарьте толстые ломтики на решетке по 1--2 минуты с каждой стороны, подавайте с мятой.

  • Запеченные персики или яблоки с корицей и медом готовить еще проще. Заверните их в фольгу и отправляйте запекаться.

Свежие фрукты и ягоды — виноград, черешню, абрикосы, персики — советуем подавать для контраста сразу после жирного мяса.

Что не стоит подавать к шашлыку

Салаты с майонезом, в том числе классические оливье и селедка под шубой, не нужны — они слишком тяжелые к жирному мясу. Сложные десерты (торты, пирожные) избыточны на пикнике.

  • Совет: не ставьте на стол все сразу. Подавайте закуски порционно, по мере того как гости берут мясо. Шашлык должен быть горячим, а свежие овощи и зелень — холодными.

Анастасия Фомина
