Быстрые закуски за 10 минут: готовим 7 брускетт — от простых до праздничных

Брускетта — это идеальная итальянская закуска, которая готовится очень быстро. Поджарили хлеб, намазали чесноком, сверху положили то, что нашлось в холодильнике. Собрали семь рецептов таких закусок на все случаи жизни: классические, мясные, рыбные и даже сладкие. Выбирайте любой.

Основа для всех брускетт

Главное в брускетте — основа. Если хлеб будет пресным или мягким, вся конструкция развалится. Правильный хлеб, правильная обжарка — и дальше можно творить что угодно.

Возьмите багет, чиабатту или любой хлеб с плотным мякишем. Нарежьте ломтиками толщиной 1,5–2 см. Подсушите на сухой сковороде-гриль или в духовке до румяной корочки. Горячие ломтики натрите зубчиком чеснока с одной стороны. Сбрызните оливковым маслом. Основа готова.

Брускетта № 1: классическая с томатами и базиликом

Подобные брускетты подают в итальянских ресторанах. Они такие вкусные из-за спелых помидоров и свежего базилика в составе.

Ингредиенты: помидоры — 3 шт., базилик — 4–5 листиков, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 2 ст. ложки, соль, перец.

Помидоры нарежьте мелкими кубиками, удалив семена и лишний сок. Базилик нарежьте тонкими лентами. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и масло. Дайте постоять 10 минут. Выложите на подготовленный хлеб.

Совет: слейте лишний сок с помидоров перед смешиванием, иначе хлеб размокнет.

Брускетта № 2: с баклажаном и гранатовым соусом — экзотично и красиво

Кавказский акцент в итальянской закуске. Наршараб (гранатовый соус) добавляет кислинку и красивый цвет.

Ингредиенты: баклажан — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, наршараб (гранатовый соус) — 1 ч. ложка, гранат — горсть зерен, оливковое масло, соль, перец.

Баклажан нарежьте кубиками. Обжарьте на оливковом масле с чесноком до мягкости. Добавьте наршараб, соль и перец. Выложите на хлеб, сверху посыпьте зернами граната.

Совет: баклажаны перед жаркой подержите в подсоленной воде 10 минут, затем отожмите — уйдет горечь.

Брускетта № 3: с мягким сыром и вялеными томатами

Идеальная закуска к белому вину. Нежная, сливочная, с кислинкой вяленых томатов.

Ингредиенты: рикотта — 150 г, лимон — 1⁄2 шт., вяленые томаты — 3–4 половинки, оливковое масло, орегано, соль, перец.

Рикотту смешайте с цедрой лимона, солью и перцем. Намажьте на хлеб. Сверху выложите вяленые томаты, капните оливкового масла, посыпьте орегано.

Совет: если нет вяленых томатов, возьмите черри и запеките их с чесноком в духовке 10 минут при 150 градусах.

Брускетта № 4: с печеным перцем и анчоусами — пикантная

Для любителей соленого и острого. Анчоусы дают глубину, перец — сладость.

Ингредиенты: болгарский перец — 2 шт., анчоусы — 2–3 филе, оливки — горсть, петрушка — пучок.

Перец запеките до черноты (или купите готовый печеный), снимите кожицу, нарежьте полосками. Выложите на хлеб. Сверху — анчоусы, оливки и свежая петрушка. Соль не нужна — анчоусы сами соленые.

Совет: печеный перец можно заготовить заранее и хранить в масле в холодильнике неделю.

Брускетта № 5: с грибами и розмарином

Горячая, ароматная, с расплавленным сыром. Лучшая закуска к красному вину.

Ингредиенты: шампиньоны (или лесные грибы) — 200 г, чеснок — 1 зубчик, розмарин — 1 веточка, сливочное масло — 1 ст. ложка, пармезан — горсть.

Грибы нарежьте пластинками. Обжарьте на сильном огне с чесноком и розмарином. В конце добавьте сливочное масло и пармезан. Выложите на хлеб горячими.

Совет: грибы жарьте на сильном огне, чтобы они не пустили сок, а подрумянились.

Брускетта № 6: с клубникой и бальзамиком — сладкий десерт

Сочетание сладкой клубники, густого бальзамика и черного перца звучит странно, но это настоящий хиты итальянской кухни.

Ингредиенты: клубника — 5–6 крупных ягод, маскарпоне — 100 г, бальзамический соус (густой) — 1 ст. ложка, мед — 1 ч. ложка, черный перец, мята.

Клубнику нарежьте тонкими слайсами. На хлеб сначала намажьте маскарпоне, сверху выложите ягоды. Сбрызните бальзамиком и медом, посыпьте щепоткой перца, украсьте мятой.

Совет: бальзамик должен быть густым, как сироп. Если жидкий, подержите на сковороде пару минут.

Брускетта № 7: с салями, горгонзолой и грушей — изысканная

Пикантная колбаса, пряный сыр с плесенью и сладкая груша. Сложно, дорого, но очень вкусно.

Ингредиенты: салями (лучше пикантная — чоризо) — 4–5 тонких ломтиков, горгонзола — 50 г, груша — 1⁄2 шт., мед — 1 ч. ложка.

На хлеб положите ломтик салями, сверху — кусочек горгонзолы и тонкий слайс груши. Капните мед.

Совет: грушу выбирайте твердую, не переспелую — она сохранит форму и текстуру.

