Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд

Состояние 500 богатейших людей планеты по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 15 июня выросло на рекордные $336 млрд (24,34 трлн рублей) за сутки, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, совокупный капитал участников рейтинга достиг $13,3 трлн.

Наибольший прирост произошел у американского бизнесмена Илона Маска. Его состояние увеличилось более чем на 10%, благодаря чему отрыв от остальных миллиардеров стал еще больше.

Как отмечает агентство, капитал Маска достиг $1,27 трлн. При этом состояние 12 участников, замыкающих список, выросло до $7,9 млрд (568 млрд рублей) на каждого, что стало максимальным показателем за все время существования индекса миллиардеров.

Ранее самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт, которая владеет горнодобывающей компанией Hancock Prospecting, купила долю в компании Маска SpaceX на сумму более $1 млрд (71,9 млрд рублей). Это самая большая единовременная инвестиция предприятия за пределами отрасли добычи железной руды. Сделка была заключена после того, как SpaceX разместила акции на бирже.