Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость Глава «Этажей» Хусаинов: цены на недвижимость последние три месяца идут вниз

Если в 2026 году 40% застройщиков останутся без прибыли, то это не скажется на покупателях, заявил NEWS.ru глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в рамках форума «Движение», проходящего в Сочи 16-19 июня. По его словам, цены на недвижимость скоро начнут падать, тем не менее не следует затягивать с покупкой жилья, так как в 2028-2029 годах уже ожидается дефицит предложения.

Я, например, считаю, что в горизонте год, может быть, от 5% до 10%. Вообще скрыто они уже два-три месяца снижаются. То есть, если брать реальные цены сделок, не те, которые предложили, то, по моим оценкам, они уже последние три месяца идут вниз, — отметил он.

Ранее основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что при покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверять продавца. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от самой сделки.

Также сенатор Айрат Гибатдинов сообщил, что мошенники стали публиковать фейковые объявления о сдаче жилья. По его словам, дальше злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, который имитирует популярный сервис бронирования.