Риелтор объяснила, на что нужно обращать внимание при покупке вторички

Риелтор объяснила, на что нужно обращать внимание при покупке вторички Риелтор Гордеева: при покупке квартиры необходимо изучить продавца

При покупке квартиры на вторичном рынке необходимо проверить продавца, рассказала «Газете.Ru» основатель агентства недвижимости Ригина Гордеева. Она отметила, что жилье может быть юридически чистым, в отличие от сделки.

Самый страшный сценарий вторички — это не арест. Это чистая квартира с оспоримой волей продавца, такое выявить значительно сложнее, чем юридические проблемы самого объекта. Насторожить должны очень пожилой продавец, сделка по доверенности, срочная продажа «только сегодня», сильное занижение цены, признаки банкротства, нервное поведение собственника и отказ от личной встречи, — рассказала Гордеева.

Риелтор подчеркнула, что продавца нужно проверить на предмет банкротства, наличия задолженностей, судебных разбирательств, а также изучить историю владения квартирой и определить состав зарегистрированных в ней лиц. По ее словам, можно запросить расширенную выписку ЕГРН, историю переходов прав, архивную домовую книгу, документы-основания собственности, нотариальные документы и справки по материнскому капиталу.

Ранее риелтор Ольга Волкова рассказала, что агентства недвижимости могут продавать номера телефонов доверчивых граждан аферистам, использующим фейковые объявления о дешевом жилье. По ее словам, сейчас такие объявления размещают даже вполне приличные риелторы, чтобы собирать базы данных.