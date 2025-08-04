Моя обязательная заготовка! Печеный болгарский перец на зиму. Улетит на ура

Печёный болгарский перец на зиму — моя обязательная заготовка! Если вы ещё думаете, стоит ли заморачиваться с заготовками в конце сезона, отбросьте все сомнения! Этот печёный перец — именно та закуска, ради которой стоит потратить пару часов. Зимой он станет вашей палочкой-выручалочкой: добавит летнего аромата в супы, сделает любой бутерброд шедевром и станет идеальной закуской к картошечке. А самое приятное — готовится элементарно!

Первым делом берём 2 кг мясистых болгарских перцев — лучше брать красные и жёлтые, они слаще. Моем, обсушиваем и выкладываем на противень, застеленный фольгой. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30–40, пока кожица не потемнеет и не начнёт пузыриться. Главное не пересушить! Готовые перцы складываем в кастрюлю и накрываем крышкой — так они пропарятся, и кожица легче снимется. Когда немного остынут, очищаем от шкурки и семян, но сок обязательно сохраняем — он нам пригодится.

Теперь готовим заправку: в стеклянной банке смешиваем 100 мл растительного масла (я люблю нерафинированное, оно ароматнее), 2 ст. л. яблочного уксуса, измельчённые 3–4 зубчика чеснока, чайную ложку соли и мелко нарезанную петрушку. Перцы режем полосками, складываем в стерильные банки, перекладывая слоями с заправкой и поливая оставшимся соком от запекания. Закрываем капроновыми крышками и — внимание! — храним только в холодильнике. Уже через сутки можно пробовать, но настоящий вкус раскроется через недельку. Поверьте, до зимы точно не доживёт — в нашей семье банка исчезает за пару дней!

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