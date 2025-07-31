Огурцы по-польски и по-фински! Два самых лучших рецепта на зиму — вкуснота!

Огурцы по-польски и по-фински! Два самых лучших рецепта на зиму — вкуснота!

Огурцы по-польски и по-фински — два вкуса одной зимы! Хотите разнообразить свои зимние заготовки? Эти два необычных рецепта превратят обычные огурцы в настоящие деликатесы! Польский вариант порадует любителей чеснока и хрена, а финский — ценителей сладко-кислых ноток. Оба способа просты в исполнении, но дают потрясающий результат — хрустящие, ароматные огурчики, которые украсят любой стол.

Огурцы по-польски

На 3-литровую банку возьмите 1,5 кг мелких огурцов, 5 зубчиков чеснока, кусочек хрена (3-4 см), 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа, зонтик укропа. Приготовьте рассол: на 1,5 л воды 3 ст. л. соли с горкой, 1 ст. л. сахара. Огурцы плотно уложите в банку с пряностями. Залейте кипящим рассолом, добавьте 1 таблетку аспирина (для хруста) и закатайте. Храните в прохладном месте.

Огурцы по-фински

На 3-литровую банку: 1,5 кг огурцов, 1 красный сладкий перец, 1 морковь, 3 луковицы. Маринад: 1 л воды, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, 200 мл 9% уксуса, 1 ч. л. горчичных зерен. Овощи нарежьте кружочками, уложите слоями в банку. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте 10 минут и закатайте. Через 2 недели получите огурцы с нежным сладковатым вкусом.

Оба варианта хороши по-своему. Польские огурчики — острые и ароматные, идеальны к мясу и водке. Финские — нежные, сладковатые, прекрасно подойдут к рыбе или как самостоятельная закуска. Попробуйте оба рецепта — и ваши зимние застолья заиграют новыми красками! Приятных заготовок и вкусной зимы!

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