Превратила кабачки в необычную закуску за 20 минут! Палочки-хрустяшки

Кабачковые палочки с чесноком в панировке — хрустящее удовольствие! Эта простая, но невероятно вкусная закуска станет настоящим открытием для любителей овощных блюд. Молодые кабачки в хрустящей панировке с ароматом чеснока — идеальный вариант легкого перекуса или оригинального гарнира, который понравится даже детям.

Начните с подготовки кабачков: 500 г молодых кабачков нарежьте брусочками длиной 5–6 см и толщиной 1,5–2 см. Если кожура жесткая, можно очистить, но с ней палочки получатся более хрустящими. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем.

Приготовьте три миски: в первую насыпьте 50 г муки, во вторую взбейте 2 яйца с 2 измельченными зубчиками чеснока, в третью — 100 г панировочных сухарей, смешанных с 1 ч. л. сушеного чеснока и щепоткой перца. Каждый брусочек обваляйте сначала в муке, затем в яйце и наконец в сухарях.

Разогрейте на сковороде 100 мл растительного масла. Обжаривайте палочки порциями по 3–4 минуты со всех сторон до золотистой корочки. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте горячими с чесночным соусом или сметаной, украсив свежей зеленью.